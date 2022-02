Proteste No Vax a Ottawa, Trudeau chiede l'intervento dei federali: "Non possono bloccare la nostra vita"

globalist

8 Febbraio 2022 - 18.51

Il premier canadese Justin Trudeau sta affrontando una crisi molto grave in Canada, dove la città di Ottawa è da giorni tenuta in ostaggio dalle proteste no vax in modo molto simile a quanto accaduto qui in Italia con la città di Trieste.

“I canadesi” ha detto Trudeau, “hanno il diritto di protestare, esprimere il disaccordo con il governo e fare sentire la propria voce, abbiamo sempre difeso questo diritto. Ma vogliamo essere chiari: non hanno il diritto di bloccare la nostra economia, la nostra democrazia e la vita quotidiana dei nostri cittadini”.

Il premier ha inoltre detto di aver chiesto alla Royal Canadian Mounted Police, la polizia federale canadese, di affiancare la polizia di Ottawa nel contrastare le proteste. Finora ci sono stati sette arresti e sono state avviate una sessantina di inchieste collegate alle proteste del cosiddetto Freedom Convoy che sta bloccando Ottawa, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.