Covid: Ottawa dichiara lo stato d'emergenza per le proteste dei camionisti

7 Febbraio 2022 - 09.14

Dopo più di una settimana di proteste da parte dei camionisti contro le restrizioni per il Covid, il sindaco della capitale canadese Ottawa – in risposta – ha dichiarato lo stato di emergenza. Jim Watson ha detto che la città è “completamente fuori controllo”, con i manifestanti che sono ormai in numero superiore a quello della polizia.

Secondo il sindaco, le proteste rappresentano una minaccia per la sicurezza della città e di tutti i residenti.

Il “Freedom Convoy” è nato come movimento contro l’obbligo del governo di vaccinare i camionisti contro il Covid. I camionisti hanno paralizzato il centro di Ottawa con veicoli e tende, bloccando tutte le principali arterie di comunicazione.

Parlando alla radio canadese Cfra, Watson ha affermato che i manifestanti si stanno comportando in modo sempre più “insensibile”, continuando “a suonare clacson e sirene, accendere fuochi d’artificio e trasformarli in una festa”.

“Chiaramente, siamo in inferiorità numerica e stiamo perdendo questa battaglia”, ha commentato, aggiungendo: “Questo deve essere invertito: dobbiamo riavere la nostra città”.