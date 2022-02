I repubblicani Usa tifano per i camionisti no-vax di Ottawa: "Eroi che difendono il Canada e anche l'America"

globalist

8 Febbraio 2022 - 17.07

Amici dei no-vax, dei negazionisti, dei nemici della scienza. I repubblicani d’America sono diventati una vera e propria fogna politica da quando il virus Trump si è diffuso tra di loro,.

Con Justin Trudeau che accusa le proteste dei camionisti no vax che stanno paralizzando Ottawa di essere “contro la nostra economia e democrazia”, oltre confine, negli Stati Uniti, non solo Donald Trump ma altri esponenti repubblicani esaltano la protesta. “I camionisti canadesi sono degli eroi, dei patrioti, marciano per la nostra libertà, stanno difendendo il Canada ma anche l’America”, ha detto il senatore Ted Cruz, affermando che “il governo non ha il diritto di costringerti a rispettare nessuno dei suoi obblighi arbitrari”.

Sin dal suo esordio, ormai quasi due settimana fa, la protesta del Freedom Convoy è stata legata agli Stati Uniti, a partire dal fatto che a farla esplodere è stata la misura che impone ai camionisti che fanno spola sul confine siano vaccinati, allargandosi poi ad un movimento più ampio contro le misure anti Covid.

Ma il legame è anche forte dal punto di vista ideologico, con il sostegno di molti gruppi dell’estrema destra americana, tanto che la bandiera confederata, insieme a quella con la svastica, è diventata un po’ il simbolo del movimento, e finanziario, con i siti di crowfunding che stanno raccogliendo milioni di dollari per la protesta.

– Trump, che anche quando era alla Casa Bianca ha sempre avuto un pessimo rapporto con il suo vicino Trudeau, nei giorni scorsi ha diffuso una dichiarazione di fuoco contro il premier canadese definendolo “un pazzo di estrema sinistra” ed esortato camionisti americani e canadesi a recarsi anche a Washington “per protestare contro le ridicole misure Covid di Biden”.

Gli esponenti repubblicani americani hanno anche protestato quando la scorsa settimana il sito di crowfundin GoFundMe ha sospeso la raccolta di fondi per il Freedom Convoy, che aveva raccolto quasi 10 milioni di dollari, affermando che vi erano delle violazioni delle regole del servizio. Per i repubblicani si è trattata di censura da parte di ‘Big Tech’.