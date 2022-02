Kim Jong-un si congratula con la Cina per i Giochi: "La cerimonia di apertura un'altra grande vittoria"

globalist

6 Febbraio 2022 - 11.11

Cine e Corea del Nord hanno usato i Giochi per rafforzare la loro unione e fare propaganda.

Il leader supremo della Corea del Nord Kim Jong-un si è congratulato con il presidente cinese Xi Jinping per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali del 2022, sottolineando le “invincibili relazioni strategiche” tra le nazioni.

Secondo i media statali nordcoreani, la Korean Central News Agency (KCNA), Kim ha affermato che l’apertura dei Giochi allo Stadio Nazionale di Pechino del 4 febbraio è stata un successo, nonostante il covid-19 abbia giocato un ruolo nella logistica dell’evento. “Il successo dell’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino, nonostante la crisi sanitaria mondiale e circostanze gravi senza precedenti, è un’altra grande vittoria conquistata dalla Cina socialista”, ha affermato Kim.

“Le relazioni RPDC-Cina sono state cementate in invincibili relazioni strategiche che non possono mai essere interrotte da nulla nella lotta per la difesa e il progresso della causa comune, e le due parti e i popoli dei due paesi hanno consolidato l’unità e la cooperazione in tutti campi tra cui politica, economia, cultura e sport”.

La Corea del Nord è stata bandita dai Giochi dopo che il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha sospeso il suo Comitato olimpico nazionale a settembre, con le misure imposte fino alla fine del 2022.