In Palestina l'illegalità è "insediata": il caso Evyatar

Umberto De Giovannangeli

5 Febbraio 2022 - 18.03

Eyyatar. Come legalizzare l’illegalità degli insediamenti nella Palestina occupata.

Globalist ci ritorna su con due contributi di grande significanza.

L’editoriale di Haaretz

“Una delle ultime decisioni di Avichai Mendelblit prima della fine del suo mandato di procuratore generale questa settimana è stata anche una delle più vergognose. Ha legalizzato l’insediamento illegale di Evyatar in Cisgiordania. Nella sua opinione legale, ha scritto che i preparativi per la fondazione dell’insediamento possono iniziare ora e quando sono stati completati il governo può autorizzare la costruzione di un nuovo insediamento sul sito.

In altre parole, la più alta autorità legale del governo ha approvato una violazione della legge – una presa di terra appartenente al villaggio palestinese di Beita e la creazione di un insediamento in un luogo dove Israele aveva precedentemente sfrattato gli abusivi ebrei. In questo modo ha fornito un’ulteriore prova che nei territori occupati vince sempre il più violento. La violenza paga e non c’è né legge né giudice.

Questo comportamento non dovrebbe sorprendere nessuno. Questo è semplicemente il modo in cui Israele si appropria della terra della Cisgiordania – attraverso il furto, l’espropriazione e a volte la violenza, il tutto culminante nella legalizzazione e nell’imbiancatura. Quando Amnesty International ha definito Israele uno “stato di apartheid”, ha basato la sua affermazione in parte su questo comportamento, che tratta la proprietà palestinese come libera di essere presa, sotto gli auspici del governo. Ora la palla è nel campo del ministro della difesa Benny Gantz. Otto mesi fa, Gantz ha emesso un ordine di sfratto contro gli abusivi. Ora che l’insediamento ha ricevuto l’approvazione legale, oserà ostacolare Evyatar?

Il ministro degli Esteri Yair Lapid ha effettivamente mostrato segni di resistenza. In una lettera al primo ministro Naftali Bennett mercoledì, ha scritto che gli alti funzionari americani hanno messo in guardia sulle conseguenze di questo passo, che potrebbe minare le relazioni con l’amministrazione Biden e scatenare una dura risposta della comunità internazionale. Anche se l’esperienza dimostra che, a parte il servizio verbale sotto forma di vuote denunce, la comunità internazionale in generale e gli Stati Uniti in particolare non muoveranno un dito per impedire la fondazione di Evyatar, Lapid ha fatto bene a esprimere la sua opposizione alla fondazione dell’insediamento. È un peccato che abbia scelto di nascondersi dietro gli Stati Uniti invece di esprimere la sua posizione ideologica.

Otto palestinesi – tutti residenti di Beita, il villaggio a cui è stata rubata la terra – sono già stati uccisi nelle manifestazioni contro la presa di possesso della vicina collina. Giovedì i palestinesi hanno annunciato che la decisione del procuratore generale intensificherà la loro lotta popolare per ottenere la restituzione di questa terra ai suoi proprietari. Bennett deve porre fine a questa follia, che farà sì che la terra di Evyatar sia bagnata da altro sangue, solo per placare l’appetito di annessione dei coloni”.

Così l’editoriale del giornale progressista di Tel Aviv

L’ultimo regalo del Procuratore

Scrive, sempre su Haaretz, Amos Harel, firma storica del giornale: “Tra i regali d’addio che il procuratore generale uscente, Avichai Mendelblit, ha distribuito agli imputati più importanti, ce n’era uno nascosto per i coloni. Mercoledì si è saputo che Mendelblit ha autorizzato il formato che assicurerà l’esistenza dell’avamposto dei coloni di Evyatar, a sud di Nablus. Un parere legale da lui redatto afferma che può essere avviata una procedura al termine della quale sarà possibile autorizzare un insediamento permanente nel sito dell’avamposto, che è stato evacuato con un accordo la scorsa estate.

Non sarà presentato così, in parte a causa delle complesse manovre che il Consiglio degli insediamenti di Yesha deve condurre tra Bennett e Netanyahu, ma questo è uno dei più grandi successi dei coloni negli ultimi decenni. Un grande insediamento con decine di case famiglia sarà ristabilito, e nello stesso luogo da cui i suoi residenti furono evacuati sotto la pressione del governo Bennett.

L’avamposto, vale la pena ricordarlo, è stato stabilito di nascosto nel mezzo dell’Operazione Guardiano del Muro a Gaza lo scorso maggio. Mentre le Forze di Difesa israeliane erano impegnate a combattere nella Striscia di Gaza e ad affrontare violenti scontri in Cisgiordania, i coloni hanno sfruttato l’occasione per un’operazione su larga scala in cui le abitazioni sono state installate in poche ore.

Da allora, le compagnie da combattimento dell’IDF sono state inviate a proteggere il sito, un accordo per un’evacuazione temporanea è stato elaborato con il nuovo governo ed è nata una routine di manifestazioni palestinesi ogni venerdì vicino all’avamposto. Le dimostrazioni sono spesso degenerate in violenza. Otto palestinesi sono stati uccisi dagli spari dei soldati vicino all’avamposto dalla sua creazione, in alcuni casi dopo che i coloni avevano già lasciato il sito.

Ufficialmente, lo stato non ha autorizzato la creazione di nuovi insediamenti per decenni. Sono stati trovati modi per aggirare questa politica, ovviamente, attraverso avamposti che in seguito si sono espansi o nuove aree che sono state presentate come satelliti di insediamenti già esistenti. Una parte della costruzione ha lo scopo di affrontare la crescita naturale degli insediamenti, una questione che è stata discussa a lungo tra i governi israeliani e una serie di amministrazioni democratiche negli Stati Uniti. Questa volta la mossa era intesa come un gesto dichiarativo; è stata guidata da un movimento di insediamento estremista guidato dalla veterana attivista dei coloni Daniella Weiss, e ha ottenuto un successo completo. Il governo ha capitolato definitivamente questa settimana, con l’autorizzazione della mossa da parte del procuratore generale uscente. I partiti di sinistra hanno buone ragioni per rimanere nella coalizione, la principale delle quali è impedire il ritorno al potere di Netanyahu. Ma per quanto riguarda ciò che sta accadendo in Cisgiordania – espansione degli insediamenti, un aumento dei crimini nazionalisti da parte degli ebrei – il ramo di sinistra ha fallito miseramente. La visione dei due stati sta diventando sempre più lontana, anche perché i coloni stanno facendo tutto il possibile, con raffinatezza e determinazione, per creare fatti sul terreno. I vari governi hanno permesso che ciò accadesse, sia con una strizzatina d’occhio che con una vigorosa assistenza.

Il ministro degli Esteri Yair Lapid mercoledì ha inviato una lettera dai toni forti al primo ministro, avvertendo di una crisi con gli Stati Uniti sul ritorno dei coloni nel sito di Evyatar. La protesta sarà senza dubbio notata. Se gli abitanti di Evyatar si sbrigano, potrebbero essere in grado di ottenere una copia della lettera di Lapid, archiviarla e poi esporla nel museo che un giorno sarà sicuramente costruito per documentare la storia del loro insediamento”.

Lettera al Governo d’Israele

.La lettera è firmata da Israel Policy Forum, the Anti-Defamation League, Central Conference of American Rabbis, National Council of Jewish Women, Rabbinical Assembly, Union for Reform Judaism and United Synagogue of Conservative Judaism.

“Primo Ministro Naftali Bennett Ministro degli Esteri Yair Lapid Ministro della Difesa Benny Gantz Stato di Israele

Scriviamo per condannare con la massima fermezza il terrorismo e la violenza politica in corso commessi da estremisti ebrei israeliani in Cisgiordania contro palestinesi, civili israeliani e soldati dell’IDF. L’ultimo esempio di estremisti filmati mentre danno fuoco a un’auto e attaccano violentemente palestinesi e attivisti israeliani con bastoni fuori dal villaggio di Burin è particolarmente inquietante, ma non è un incidente isolato. Questa tendenza inquietante non deve essere condannata solo a parole, ma affrontata attraverso un’azione inequivocabile da parte del governo israeliano e dell’apparato di sicurezza. Riconosciamo che questi atti sono perpetrati da un piccolo gruppo di radicali. Riconosciamo anche che questo non è un problema unilaterale e che gli israeliani sono anche vittime di continui e crescenti attacchi da parte dei palestinesi. Ma gli attacchi da parte degli israeliani sono aumentati costantemente e si sono intensificati nell’ultimo anno, e come organizzazioni ebraiche pro-Israele, siamo profondamente preoccupati da queste tendenze e vi chiediamo di affrontarle. Questi attacchi sono un affronto allo stato di diritto di Israele, alla democrazia israeliana e ai valori ebraici, mentre minano l’immagine di Israele e le relazioni con il governo degli Stati Uniti, il popolo americano e gli ebrei americani. Rendono più difficile apprezzare le legittime e continue esigenze di sicurezza di Israele e gli sforzi per risolvere il conflitto israelo-palestinese.

Esortiamo l’intero governo israeliano a unirsi in una forte condanna contro questi atti, a lavorare con decisione per individuare i responsabili, e ad affrontare le crescenti minacce poste da questi estremisti con la determinazione e la serietà che questa grave situazione richiede”.

Prospettiva-Bantustan

Hagai El-Ad, è il direttore esecutivo di B’Tselem, l’ong israeliana che monitorizza la situazione nei Territori palestinesi occupati in materia di diritti umani.

Scrive tra l’altro El-Ad: “Dopo quattro anni di aperto allineamento con Trump – e con il trumpismo – Israele aveva bisogno di un non-Netanyahu per prendere le distanze da quei residui tossici. In questo senso chiave, le élite politiche di Israele hanno abilmente soppesato i chiari benefici di avere un non-Netanyahu come primo ministro – persino un ex leader dei coloni a capo di un governo di coalizione molto insolito – per gestire meglio un presidente democratico alla Casa Bianca. Ciò che è notevole in questo stato di cose è che semplicemente non essendo guidato da Netanyahu, Israele riesce a riavviare la sua immagine internazionale senza alcun cambiamento sostanziale nella politica. Il suo attuale premier non-Netanyahu non ha nemmeno bisogno di spruzzare in giro il buon vecchio lip service – infatti egli, molto sinceramente, dichiara apertamente che non ci saranno negoziati e nessuna indipendenza palestinese. Come può essere digeribile a livello internazionale? Semplicemente perché Bennett non è Netanyahu. Proprio come con la ‘crisi’ del 2020 riguardante la potenziale annessione formale, la preoccupazione qui non riguarda una politica significativa, la libertà o la dignità umana. Si tratta solo di apparenze e negabilità. L’annessione formale era una falsa pista – Israele fa quello che vuole ovunque in Cisgiordania a prescindere – ma se fosse passata attraverso la formalizzazione, sarebbe stato un enorme imbarazzo per l’UE (e per un presidente americano non-Trump) in quanto avrebbe esposto la riluttanza internazionale a ritenere Israele responsabile. Inoltre, avrebbe pubblicamente sgonfiato l’aria del palloncino della soluzione dei due Stati che la comunità internazionale ha gonfiato con vuota retorica per decenni. Lo stesso vale per quanto riguarda un Netanyahu contro un non-Netanyahu che continua a guidare il governo di apartheid di Israele sui palestinesi: si consideri quanto sarebbe stato politicamente più complicato per il presidente Biden accettare il no-negoziati-più-insediamenti da un primo ministro Netanyahu. Ma da un non-Netanyahu? Facile. E nella realtà, sul terreno? I palestinesi sono stati per decenni testimoni – e hanno lottato contro – l’effettiva riduzione delle loro terre, libertà e diritti. Sanno fin troppo bene che ‘restringere il conflitto’ – cioè permettere a Israele di continuare con le sue implacabili politiche contro di loro finché il furto delle loro terre non viene formalizzato attraverso l’annessione ufficiale – significa un ulteriore restringimento del loro mondo. Ridotto fino a che punto? Da qualche parte tra le dimensioni di un Bantustan e una cella di prigione: i palestinesi obbedienti potrebbero vedere il loro Bantustan permesso di migliorare economicamente; quelli disobbedienti – Israele rifiuta qualsiasi forma di opposizione o protesta palestinese – dovrebbero aspettarsi di affrontare misure che vanno dal rifiuto dei permessi, al carcere, alla fucilazione. Mentre gli insediamenti continuano a espandersi e le case palestinesi continuano a essere demolite, mentre si costruiscono infrastrutture permanenti che aprono la strada a un milione di coloni israeliani in Cisgiordania, mentre Gaza rimane sotto blocco e i palestinesi continuano a essere uccisi impunemente dalle forze di sicurezza israeliane – ‘restringere il conflitto’ sono le parole magiche che un primo ministro di Israele non-Netanyahu deve articolare affinché la comunità internazionale accetti una Palestina sempre più piccola. La ‘terra di mezzo’ israeliana di milioni di palestinesi – metà della popolazione che vive sotto il controllo di Israele – che sopportano una forma o l’altra di sottomissione, con solo la metà ebrea della popolazione che ha pieni diritti (cioè l’apartheid) ha così ottenuto un prolungamento della vita. È bastato che un non-Netanyahu lo ribattezzasse come una filosofia di ‘contrazione del conflitto’ . Questa ridenominazione di idee stantie ora rigurgitate – pensate alla ‘pace economica’ o alle ‘misure di rafforzamento della fiducia’ – fornisce ai politici delle capitali occidentali una rinnovata negabilità per ciò che stanno effettivamente facendo: continuare a sostenere l’apartheid israeliana. Ma le persone di coscienza non riusciranno mai a non vedere i blocchi di cemento, le sbarre e i muri che Israele impone a metà della popolazione tra il fiume e il mare. conclude il direttore di B’Tselem.

Eyyatar, l’illegalità si fa insediamento.