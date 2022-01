Due anni di Covid a New York: ecco com'è cambiata la vita nella grande metropoli

globalist

27 Gennaio 2022

Preroll

Il Covid ha inevitabilmente cambiato la vita di tutti noi, nel bene o nel male. Ma in alcuni luoghi simbolo la differenza rispetto al passato è più evidente, come le città, che si sono trasformate dall’inizio della pandemia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Meno ingressi nei negozi e minor permanenza nei luoghi visitati. Così è cambiata la vita a New York durante la pandemia secondo i risultati di uno studio realizzato dalla Fondazione Bruno Kessler di Trento in collaborazione con l’Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isti) e con l’azienda Cuebiq Inc di New York.

Middle placement Mobile

La ricerca, pubblicata su Scientific Reports, si è basata sui dati Gps di 837 mila cellulari, trattati in maniera anonima, negli Stati Uniti, da gennaio a settembre 2020. Ed è emerso che nel periodo dello studio, il numero di visite nei negozi e in altri luoghi di interesse è diminuito segnando un -28% rispetto al periodo pre-pandemico nello Stato di New York e, al tempo stesso, è diminuita la durata della permanenza nei luoghi visitati del 23%.

Dynamic 1

Dallo studio, è inoltre risultato che le persone hanno mantenuto un comportamento protettivo anche nella fase di riapertura, proseguendo la tendenza a frequentare meno luoghi e soprattutto a passarvi meno tempo.

“Dall’osservazione e disamina dei dati emerge che con il protrarsi della pandemia, le persone abbiano iniziato a prestare meno attenzione ai dati sul numero di casi e di morti provocati dalla pandemia e in qualche modo sia cambiata la loro percezione del rischio.

Dynamic 2

Questo ha modificato il loro comportamento di conseguenza. Un’altra ipotesi è che ragioni economiche abbiano spinto comunque a riprendere a frequentare più luoghi e a rimanervi più a lungo”, dice Lorenzo Lucchini ricercatore della Fondazione Kessler.

Sono state riscontrate minori precauzioni tra le mura domestiche. “Le analisi hanno inoltre mostrato che mentre le persone hanno in genere ridotto i contatti sociali per diminuire le probabilità di contagio nei luoghi di interesse, le stesse precauzioni non sono state mantenute all’interno delle abitazioni”, conclude Luca Pappalardo ricercatore di Cnr-Isti.

Dynamic 3

“Fra le mura domestiche poi non si e’ stati altrettanto attenti a ridurre i contatti sociali con persone non conviventi, e questo nonostante sia risaputo che i contatti in quel tipo di ambiente contribuiscano significativamente alla diffusione dei contagi”.