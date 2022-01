La repubblicana Sarah Palin positiva al Covid: "Naturalmente non è vaccinata"

globalist

24 Gennaio 2022

A destra vaccinarsi è un segno di debolezza. E la destra repubblicana statunitense non fa eccezione.

Sarah Palin è risultata positiva al covid-19. Lo ha annunciato il giudice federale Jed Rakoff, che presiede il processo per diffamazione contro il New York Times, intentato dalla candidata repubblicana alla vicepresidenza degli Stati Uniti nel 2008. “Naturalmente non è vaccinata”, ha detto il giudice, riferendosi alle sue convinzioni politiche estremamente conservatrici, secondo quanto riportano i media americani.

Palin, 57 anni, è risultata positiva ad un test ‘fai da te’. Ora dovrà effettuare un altro test di controllo prima di stabilire se il processo, che doveva aprirsi oggi a Manhattan, dovrà essere rinviato a febbraio.

L’ex governatrice dell’Alaska ha citato in giudizio per diffamazione il New York Times per un editoriale in cui veniva collegata alla sparatoria del 2011 a Tucson, in Arizona, in cui vennero uccise sei persone e fu gravemente ferita la deputata democratica Gabby Giffords.



L’editoriale faceva riferimento ad una mappa pubblicata dal comitato d’azione politica della Palin con un ‘mirino stilizzato’ che indicava 20 deputati democratici, fra cui la Giffords.