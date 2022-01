Vertice tra Usa e Russia sull'Ucraina, Blinken: "Siamo pronti a rispondere a un'invasione"

globalist

21 Gennaio 2022

Si cerca la mediazione tra Stati Uniti e Russia: continuano i colloqui sull’Ucraina, a Ginevra. Gli Stati Uniti stanno ancora cercando una “soluzione diplomatica”, ha detto il segretario di Stato Antony Blinken al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante l’incontro, assicurando tuttavia “una risposta rapida e forte” nel caso di un’invasione da parte di Mosca. Dal canto suo Lavrov ha dichiarato di non aspettarsi “una svolta, ma delle risposte alle garanzie di sicurezza” chieste da Mosca.

Lavrov: “Ci aspettiamo risposte alle nostre proposte”

“Durante la sua visita in Europa, in una delle sue recenti dichiarazioni lei ha menzionato il fatto che non vi aspettate una svolta da questo incontro, neanche noi ci aspettiamo una svolta da questo incontro ma ci aspettiamo risposte alle nostre proposte”, ha sottolineato il ministro russo.

Blinken: “Idee concrete Usa per affrontare la questione”

Blinken ha aggiunto di voler usare l’opportunità dell’incontro per condividere direttamente con Lavrov alcune “idee concrete per affrontare alcune delle preoccupazioni sollevate” da Mosca, “così come le profonde preoccupazioni che molti di noi hanno sulle azioni della Russia”.