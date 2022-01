L'Ue si sta muovendo per un'eventuale quarta dose di vaccino: "Importante soprattutto per i più fragili"

globalist

21 Gennaio 2022

Nonostante in Italia si sta procedendo con la terza dose, l’Unione Europea pensa già ad un’eventuale quarta dose: “Importante discussione con i ministri Ue della Salute per una risposta comune al Covid. La scienza è chiara sui prossimi passi da prendere per i cittadini: aumentare la diffusione della vaccinazione e provvedere a un booster aggiuntivo, specialmente per i più vulnerabili”.

Lo scrive in un tweet la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides mentre ha inizio la riunione straordinaria dei 27 ministri europei, convocata dalla presidenza di turno francese.