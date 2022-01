Covid, Biden tuona contro l'Arizona: il governatore repubblicano non vuole le mascherine a scuola

globalist

15 Gennaio 2022

Un’altra grana per il presidente Biden che deve affrontare l’ennesima ondata di Covid, aggravata dalla super diffusione da Omicron e dalla campagna vaccinale che oramai si è arenata e procede lentamente da mesi.

Sono oltre 65 milioni gli americani ancora non vaccinati, e infatti i ricoveri delle ultime settimane sono schizzati a livelli record.

L’amministrazione Biden ora se la prende con l’Arizona. La Casa Bianca ha infatti minacciato lo Stato di chiedere la restituzione di milioni di dollari di aiuti per l’emergenza Covid perché le autorità locali stanno scoraggiando le famiglie dal seguire le disposizioni federali sull’uso delle mascherine a scuola.

Il governatore dell’Arizona, il repubblicano Doug Ducey, è in conflitto con l’esecutivo da mesi sull’utilizzo dei fondi per l’emergenza pandemica, che sarebbero stati utilizzati per finanziare programmi che si oppongono all’utilizzo delle mascherine nelle scuole dello Stato.