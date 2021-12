Agente dell'Arizona uccide un disabile: licenziato (ma non arrestato)

globalist

3 Dicembre 2021

La furia e la spietatezza della polizia negli Usa non hanno limiti e a rimetterci sono sempre i più deboli e gli emarginati della società, e la giustizia non sempre fa il suo corso.

Un agente della polizia di Tucson, in Arizona, è stato licenziato per aver sparato nove colpi di pistola alla schiena a un disabile che si trovava a bordo di una sedia a rotelle elettrica in un parcheggio di un grande magazzino.

Lo riporta l’emittente Nbc, precisando che l’agente di polizia era fuori servizio quando ha sparato. L’agente ha provato a difendere la sua condotta affermando che la vittima, Richard Lee Richards di 61 anni, brandiva un coltello e aveva rubato una cassetta degli attrezzi.