Ad Ambugo i Sì-vax in piazza per protestare contro negazionisti e No-Vax

15 Gennaio 2022

No solo No-Vax ma anche anti No-vax

Oltre un migliaio di persone si sono date appuntamento in strada ad Amburgo per una manifestazione di protesta contro i No Vax e i negazionisti del Covid. L’evento era stato originariamente organizzato come contromanifestazione in concomitanza col previsto raduno di 15mila anti vaccinisti. La polizia ha però deciso giovedì di vietare questo evento, per i timori legati alla diffusione della variante Omicron, lasciando campo libero ai Si Vax.

Ad Amburgo sono però previste per oggi altre manifestazioni minori, sempre all’insegna della protesta contro le politiche anti Covid del governo.