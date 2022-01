La modella Valentina Boscardin è morta per complicanze dovute al Covid

globalist

14 Gennaio 2022

Preroll

Dopo alcuni giorni di silenzio, la modella Marcia Boscardin ha annunciato la dolorosa morte della figlia, Valentina, per complicanze dovute al Covid all’età di 18 anni.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Come riporta il Corriere della Sera, il suo sogno era quello di seguire le orme della madre, e come lei sfilare per i grandi nomi della moda internazionale. È stata proprio sua madre, ex modella che aveva sfilato per Givenchy, Christian Dior, Valentino e Armani, oggi nota presentatrice televisiva e imprenditrice, a dare l’annuncio della sua morte sui social. “È con grande dolore che dico addio all’amore della mia vita. Addio, Valentina Boscardin Mendes. Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo”, ha scritto sotto a una foto in cui le due donne sono ritratte assieme.

Middle placement Mobile

La giovane modella è scomparsa nel week end tra l’8 e 9 gennaio 2022. Era stata ricoverata in un ospedale di San Paolo a causa, sembra, di una trombosi causata dal Coronavirus. Alcuni amici hanno poi fatto sapere che la ragazza aveva la polmonite. La madre ha dichiarato che la figlia aveva ricevuto entrambe le dosi del vaccino Pfizer e che non aveva precedenti problemi di salute.

Dynamic 1

Il quotidiano spagnolo La Vanguardia ha riportato le dichiarazioni postate sui social dal giornalista Felipeh Campos, amico di famiglia. Sul suo profilo ha scritto: “La figlia dell’amata modella e imprenditrice Marcia Boscardin, è morta questo fine settimana, all’età di 18 anni e vittima di una trombosi dopo aver contratto il Coronavirus. Valentina era in ascesa e pronta a intraprendere una carriera internazionale, che tristezza. Riposa serena Valentina”.