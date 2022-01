Una influencer russa rischia un anno di carcere per uno scatto hot davanti a una chiesa

globalist

14 Gennaio 2022

L’influencer russa Polina Murugina, autrice dello scatto audace davanti alla chiesa dell’Intercessione della Beata Vergine Maria di Mosca, è indagata per “aver offeso il sentimento religioso del popolo russo”. L’influencer adesso rischia una multa di oltre 5mila rubli o in alternativa una pena detentiva, fino a un anno di reclusione in carcere.

Il precedente – L’anno scorso, una coppia di influencer è stata condannata a dieci mesi di reclusione in una colonia penale per accuse simili. Il servizio fotografico incriminato aveva come sfondo la Cattedrale di San Basilio di Mosca, uno dei simboli più riconoscibili della Chiesa ortodossa. Anastasia Chistova, simulava atti sessuali con il suo partner Ruslan Bobiev indossando una giacchetta della polizia, entrambi sono stati puniti.

La legge che criminalizza gli “insulti ai sentimenti dei credenti religiosi” è stata approvata nel 2013 sulla scia dell’esibizione punk prayer del gruppo anti-Cremlino Pussy Riot nella cattedrale centrale di Mosca.