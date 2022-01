L'attivista Stacey Abrams non fa il discorso con Biden e Trump attacca: "Neanche lei vuole avere a che fare con lui"

globalist

12 Gennaio 2022

Stacey Abrams, paladina del movimento per la difesa del diritto di voto, non era presente ieri al discorso di Joe Biden ad Atlanta e Donald Trump, che ha iniziato a oliare le macchine per tentare di riprendersi la Casa Bianca nel 2024, ne ha approfittato per attaccare il Presidente: “Stacey Abrams ha aiutato Biden a rubare le elezioni in Georgia nel 2020 ma ora non vuole neanche salire sul palco con Joe”.

“Stacey sa che Biden in realtà ha perso alla grande in Georgia ed in generale nelle elezioni presidenziali del 2020, e Biden è così terribile che ora lei non vuole a fare niente a che fare con lui – ha aggiunto Trump – persino la sinistra radicale ha capito che l’amministrazione Biden è un imbarazzo”.

L’attacco di Trump a Biden è arrivato dopo che nel suo discorso il presidente è tornato a puntare il dito contro l’ex inquilino della Casa Bianca per il “tentato golpe” dell’assalto al Congresso. “Il 6 gennaio 2021 la folla violenta, ispirata ed incoraggiata da un ex presidente sconfitto, ha cercato di vincere con la violenza quello che aveva perso nelle elezioni”, ha detto.

L’assenza di Abrams è stata comunque oggetto di molte illazioni in ambiente repubblicano: molti senatori stanno ipotizzando che Abrams sia spaventata dai numeri molto bassi di Biden nei sondaggi.