Covid, stretta in Vaticano: super green pass rafforzato e mascherina Ffp2"

globalist

12 Gennaio 2022

Preroll

Ora i no-vax se la prenderanno anche con la Santa Sede.

OutStream Desktop

Top right Mobile

In Vaticano vige l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in tutti i luoghi al chiuso. Lo prevede un’ordinanza che sospende, inoltre, tutte le trasferte di lavoro.

Middle placement Mobile

Entrato in vigore lo scorso 10 gennaio a causa del “progressivo peggioramento della situazione di emergenza sanitaria”, il provvedimento prevede l’obbligo del Green Pass rafforzato, già in vigore per il personale sanitario, di sicurezza e a contatto col pubblico, sia esteso ai visitatori di Musei Vaticani e Giardini, ai partecipanti a convegni, con capienza ridotta al 35%, e ai fruitori della ristorazione al chiuso, ossia la mensa.

Dynamic 1

Dal prossimo 31 gennaio l’ordinanza riguarderà il restante personale del Governatorato, compresi tutti i collaboratori.