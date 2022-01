In Svizzera l'ondata Covid avanza: il 15% della popolazione attiva rischia di finire in quarantena"

globalist

11 Gennaio 2022

La variante Omicron del Covid è molto insidiosa. E al momento ha sconquassato tutto.

L’attuale forte ondata pandemica di covid-19 in Svizzera – la maggiore finora – dovrebbe raggiungere l’apice ancora nel corso del mese di gennaio, per poi diminuire, con 300 persone a settimana in terapia intensiva. Il 10-15% della popolazione attiva – una su sei – potrebbe ritrovarsi in isolamento o quarantena, con conseguenze sul buon funzionamento di alcuni servizi essenziali.

Lo ha affermato oggi Tanja Stadler, presidente delle Task Force Covid-19 del Consiglio federale svizzero, durante il consueto incontro coi media per far il punto della situazione.

Nelle prossime settimane, visto l’andamento della pandemia, da un terzo a metà degli Svizzeri si sarà infettato con la variante omicron, poi il numero di infezioni dovrebbe calare a causa dell’alto numero di persone ormai immunizzate, vuoi perché entrate in contatto col virus vuoi perché vaccinate (65%-80%). Rimarrà comunque una parte della popolazione non immunizzata, ha affermato Stadler.

Secondo Virginia Masserey, dell’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), la forte progressione delle infezioni – molte delle quali non registrate – dovrebbe tradursi in un aumento dei ricoveri nelle prossime settimane, anche se i decessi dovrebbero rimanere stabili.

Il numero di persone in terapia intensiva – perlopiù soggetti non vaccinati – rimane stabile, anche se a un livello elevato. A contribuire a questa evoluzione è anche la variante Omicron, che pur essendo molto contagiosa sfocia in decorsi meno gravi per i pazienti, anche grazie alla vaccinazione. A livello di vaccinazioni, si segnala soprattutto una progressione delle terze dosi, un elemento importante che consente di rafforzare le difese immunitarie. Circa i bambini da 5 a 11 anni, al momento si registrano 10 mila vaccinazioni, con differenze tra i Cantoni.