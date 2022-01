L'Europa piange un uomo gentile. Il ricordo commosso di Von der Leyen: "David era un grande europeo e italiano"

globalist

11 Gennaio 2022

“Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico”. Lo scrive in un tweet in italiano il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”, aggiunge.

Gentiloni: “Era un leader democratico ed europeista” – Anche il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni, sottolinea la vocazione comunitaria di Sassoli. “David ci ha lasciati. Una notizia terribile per tutti noi in Italia e in Europa. Ricorderemo la tua figura di leader democratico ed europeista. Eri un uomo limpido, generoso, allegro, popolare. Riposa in pace.”

Michel: “Europeo sincero e appassionato, ci manca già” – Esprime il suo cordoglio anche il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in un twieet scritto in italiano: “Mi sento triste e commosso dopo la notizia della scomparsa di Sassoli. Europeo sincero e appassionato, ci manca già il suo calore umano, la sua generosità, la sua cordialità e il suo sorriso”.

Di Maio: “Brillante e altruista, credeva nei valori europei” – Per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, David Sassoli era “un uomo brillante, altruista, al servizio delle Istituzioni. Amava il suo Paese e credeva fortemente nei valori europei. La sua morte ci addolora profondamente. Un grande abbraccio alla sua famiglia”.

Letta: “Amico vero, un visionario” – “Le parole che speravo di non dover mai dire. Per un amico unico, visionario e uomo di principi”, scrive invece il segretario del Pd, Enrico Letta. “Un grande europeista, ci mancherai”.