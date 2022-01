In Kazakistan l'ex capo dell'intelligence Masimov arrestato per 'alto tradimento'

globalist

8 Gennaio 2022

Karim Masimov, ex primo ministro e alleato di lunga data dell’ex leader del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, nonché ex capo dell’ intelligence del Kazakistan è stato arrestato con l’accusa di ‘alto tradimento’.

Lo ha fatto sapere la stessa agenzia per la sicurezza che lo aveva silurato mentre nel Paese imperversavano proteste e violenze senza precedenti.

L’arresto di Masimov è il primo provvedimento preso contro un alto funzionario dell’ex repubblica sovietica dell’Asia centrale nella crisi in atto. Il Comitato Nazionale per la Sicurezza (Knb) ha precisato in una nota che l’arresto è avvenuto giovedì scorso.