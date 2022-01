In Cina tre asintomatici fermano la città: va in lockdown una metropoli da un milione di abitanti

globalist

4 Gennaio 2022

Sono bastati tre casi asintomatici di Covid-19 in città per bloccare tutto. E’ bastata questa scoperta per convincere le autorità cinesi a imporre il lockdown agli abitanti di Yuzhou, più di un milione di persone. Le Olimpiadi invernali di Pechino si avvicinano e il governo cinese aumenta le restrizioni puntando sulla sua consueta strategia “covid Zero”.

Yuzhou, si trova nella provincia di Henan a 800 km a Sud di Pechino. Dalla capitale, che ospiterà dal 4 al 20 febbraio prossimi i giochi olimpici invernali, è parecchia la distanza ma non sufficiente per il governo cinese che ha aumentato la vigilanza ai massimi livelli. Così la decisione di obbligare 1,2 milioni di persone a non uscire di casa, senza dare ulteriori informazioni sulla durata del provvedimento.

In città erano già stati sospesi i trasporti pubblici mentre i centri commerciali, i musei e le attrazioni turistiche erano stati chiusi. Adesso “verranno posizionate barriere per applicare rigorosamente le misure di prevenzione”, ha avvertito il municipio sul suo account Weibo ufficiale.

Situazione epidemiologica – A un mese dalle Olimpiadi invernali, la Cina ha registrato nelle ultime 24 ore 175 nuovi casi di Covid: tra questi, cinque sono stati rilevati nella provincia di Henan, 95 nella provincia di Shaanxi a Xi’an, città che si trova in lockdown da quasi due settimane, e otto in un focolaio legato a una fabbrica di abbigliamento nella città orientale di Ningbo.