Il no vax Bolsonaro si allinea a Meloni: "Non farò vaccinare mia figlia"

28 Dicembre 2021

Il solito idiota pericoloso, per il suo paese e a quanto pare pure per i suoi figli: Jair Bolsonaro ha dichiarato che non intende vaccinare la figlia di 11 anni contro il Covid-19: “I bambini non stanno morendo in un modo che giustifichi un vaccino”, ha detto ai giornalisti nello Stato meridionale di Santa Catarina.

Lo stesso Bolsonaro ha rifiutato il vaccino e da mesi mette in discussione la sicurezza e l’efficacia dei vaccini contro il Covid.

La vaccinazione dei bambini contro il coronavirus è stato un tema caldo in Brasile. Più di 300 bambini tra i 5 e gli 11 anni sono morti di Covid in Brasile, secondo un organo consultivo del governo sul coronavirus.