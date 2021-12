Terrore in California: un surfista muore dopo l'incontro con uno squalo

globalist

27 Dicembre 2021

Preroll

In California il Natale è stato segnato da un brutto fatto di cronaca che purtroppo è frequente in quei posti dato che molti trascorrono le feste in spiaggia e facendosi un bagno in acqua grazie alle temperature e al clima gradevole.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un surfista di 31 anni è morto ucciso da uno squalo a Morro Bay in California. Secondo quanto riporta la Cnn la tragedia è avvenuta la vigilia di Natale. Le autorità stanno lavorando per identificare la vittima e informare al più presto i parenti della loro perdita.

Middle placement Mobile

Le spiagge dell’area restano aperte, ma è scattato il divieto di balneazione. Sono in corso le indagini della polizia per ricostruire con esattezza l’accaduto.