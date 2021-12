Anche in Germania ci sono i furbetti: la polizia indaga su migliaia di sospetti certificati di vaccinazione falsi

globalist

26 Dicembre 2021

Non solo gli italiani si credono furbi. Anche i tedeschi no vax non scherzano. Sono migliaia i casi di sospetti certificati di vaccinazione falsi su cui sta indagando la polizia criminale di diversi stati tedeschi. Secondo il Tageszeitung, nella sola Baviera le autorità hanno indagato su 3.070 casi da inizio anno, nel NordReno Westfalia sarebbero 2.495, la metà dei quali circa emersi da fine novembre.

Nello Schleswig-Holstein, i casi sospetti sono 550, due terzi dei quali nelle ultime quattro settimane. A Berlino sono oggetto di indagine 1.028 casi: i certificati falsi venivano offerti tramite Telegram, Whatsapp o in un’apposita sezione di messaggi su Ebay. I prezzi oscillano tra i 50 e i 350 Euro.