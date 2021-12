Al via la quarta dose in Israele per arginare la variante Omicron

globalist

23 Dicembre 2021

Preroll

Tutto il mondo è con il fiato sospeso per la quarta ondata trascinata dalla variante africana ma c’è chi, come l’Israele, è alla quarta dose di vaccino anti-Covid.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Israele infatti inizierà domenica prossima a somministrare la quarta dose di vaccino raccomandata dagli esperti per gli over 60 e per il personale sanitario per arginare la diffusione della variante Omicron. Lo ha precisato il ministro Sanità, Nitzan Horowitz, in un’intervista a Kan News.

Middle placement Mobile

La quarta dose sarà somministrata a distanza di quattro mesi dalla terza. Israele sta registrando un incremento del numero di casi giornalieri, sebbene la maggioranza delle nuove infezioni non sia stata ancora confermata come Omicron. Ieri ci sono stati circa 1.200 nuovi casi, contro i 701 di una settimana prima.