L'allarme di Véran: la Francia potrebbe avere presto 100mila casi al giorno

22 Dicembre 2021

La situazione in Francia non si mette per nulla bene: il Paese potrebbe avere presto circa 100.000 nuovi casi di Covid al giorno. Questo è l’allarme lanciato oggi dal ministro della Sanità Olivier Véran, dopo che il Paese ha raggiunto la soglia di circa 70.000 contagi giornalieri.

La variante Omicron sarà il ceppo dominante di Covid in Francia all’inizio di gennaio, ha commentato Veran a Bfm Tv. Il ministro ha affermato che per ora non ci sono nuove restrizioni sul tavolo del governo, anche se nulla può essere escluso, con le autorità che sperano che un aumento del numero di persone vaccinate consentirà di tenere sotto controllo la pandemia.

Covid, Francia: da oggi vaccino anche a bambini da 5 a 11 anni

A partire da oggi sarà possibile vaccinare in Francia contro il coronavirus anche i bambini tra i 5 e gli 11 anni di età. Lo ha annunciato il ministro della Sanità francese Olivier Véran.