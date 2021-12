I dati della Gran Bretagna: 129 persone sono state ricoverate a causa di Omicron e i morti sono 14

globalist

22 Dicembre 2021

La variante africana inizia a preoccupare la Gran Bretagna: attualmente ci sono 129 persone in ospedale nel Regno Unito con la variante Omicron del coronavirus e finora 14 persone sono morte con essa, ha detto oggi a Sky News la vice ministra della Salute Gillian Keegan.

Keegan ha anche affermato che il governo del Regno Unito non esiterebbe a introdurre ulteriori restrizioni al Covid se i dati ne dimostrassero la necessità.

Il primo ministro Boris Johnson ha dichiarato ieri che non imporrà nuove restrizioni in Inghilterra prima di Natale, ma la situazione nel Paese continua ad essere estremamente difficile e il governo potrebbe dover agire in questo senso.