Trump annuncia una conferenza stampa per rilanciare le sue menzogne a un anno dal 'golpe' di Capitol Hill

21 Dicembre 2021

L’amministrazione Biden ha già ordinato, in anticipo, 10 milioni di cicli di trattamento con la pillola Pfizer e circa 3 milioni con quella prodotta da Merck. Se l’autorizzazione arrivasse, i farmaci verrebbero immediatamente consegnati nei centri medici e nelle farmacie del Paese.

Un golfista mancato che ad un anno di distanza invece di stare in una gabbia ancora lancia accuse e sospetti infondati e smentiti perfino dai governatori repubblicani degli Stati nei quali chiedeva di imbrogliare.

L’ex presidente Donald Trump ha annunciato che terrà una conferenza stampa nel suo resort di Mar-a-Lago in Florida il 6 gennaio 2022, esattamente un anno dopo che la folla di suoi sostenitori assalì il Campidoglio degli Stati Uniti.

“Perché il Comitato di hacker politici altamente partigiani non sta indagando sulla CAUSA della protesta del 6 gennaio, che sono state le elezioni presidenziali truccate del 2020?”, ha scritto Trump, nella nota stampa di annuncio riferendosi alla commissione di indagine bipartisan che ha già intervistato oltre 300 persone e che ha scoperto messaggi agghiaccianti scambiati dall’ex capo di gabinetto di Trump, Mark Meadows, il giorno dell’attacco.

Nella nota Trump ha continuato ad inveire contro i repubblicani che siedono nella commissione chiamandoli “RINOs” – un acronimo per “Republican in Name Only- Repubblicani solo di nome” e che a più riprese ha considerato suoi avversari all’interno del partito repubblicano.

“Non sai da dove vengono e non hai idea di quanto siano davvero dannosi per il nostro Paese”, ha aggiunto Trump, spiegando che all’interno del partito sono sempre meno e che ora ad essere eletti sono soprattutto “Patrioti forti che amano l’America”. La conferenza servirà ad illustrare le posizioni dell’ex presidente.

Sia la speaker della Camera, Nancy Pelosi, che la Casa Bianca intendono commemorare il 6 gennaio, ma non hanno fornito dettagli sul come.