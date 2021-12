Oim: "163 migranti hanno perso la vita al largo della Libia"

globalist

21 Dicembre 2021

Altra tragedia che ha coinvolto decine di migranti che hanno perso la vita in mare. “163 migranti hanno perso la vita in questo fine settimana al largo della Libia: 102 dispersi al largo di Surman, 61 cadaveri recuperati al largo di Sabratha” ha scritto in un tweet il portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo, ricordando che 1.508 persone sono morte nel 2021 lungo la rotta del Mediterraneo centrale, la più pericolosa nel mondo.

