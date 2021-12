Così in Siria si arricchisce l'holding mafiosa degli Assad

Umberto De Giovannangeli

19 Dicembre 2021

Ha distrutto un Paese. Ha ridotto un popolo a una moltitudine di profughi. Ha riempito le carceri di oppositori, ne ha torturati e fatti sparire a migliaia. Se è ancora al potere è grazie ai suoi sponsor esterni – Russia, Iran, Hezbollah – che lo hanno riempito di armi e di sostegno sul campo e alle Nazioni Unite. E così il “macellaio di Damasco” continua a succhiare sangue al popolo siriano. Rdiografia della “Holding” mafiosa del clan Assad.

Radiografia di una mafia.

Di straordinario interesse a tal proposito è l’inchiesta per Haaretz di Zvi Bar’el, tra le firme più prestigiose e autorevoli del giornalismo israeliano e mediorientale.

“Il regime del presidente Bashar Assad in Siria – scrive Bar’el – ha trovato un’opportunità per ottenere un po’ più di entrate da una fonte inaspettata. Un accordo internazionale che fornirà elettricità e gas naturale dall’Egitto e dalla Giordania al Libano attraverso la Siria potrebbe ora fornire a Damasco una nuova fonte di piccole entrate.

Il ministro siriano dell’Elettricità Ghassan al-Zamel ha detto che la Siria farà pagare 8 dollari per ogni megawatt di elettricità che passa attraverso il paese in direzione del Libano – quattro volte il prezzo globale prevalente.

La Siria non riceverà i proventi in contanti, ma invece in natura – sotto forma di elettricità e gas che consumerà all’interno del paese. L’accordo, che è stato firmato in ottobre con l’incoraggiamento e il sostegno dell’America, nonostante le sanzioni statunitensi sulla Siria, aveva lo scopo di fornire assistenza di emergenza da parte di Giordania ed Egitto. Le quantità che saranno trasferite attraverso la Siria non sono molto grandi. E secondo Zamel, l’energia elettrica che la Siria riceverà non è sufficiente a soddisfare i bisogni di una piccola provincia – ma con il regime in tali difficoltà e così disperato bisogno di denaro, ogni dollaro, o l’equivalente in dollari, è una spinta.

La carenza di carburante ha portato il governo siriano a scroccare da fonti strane come i campi di petrolio sotto il controllo dei ribelli curdi nel nord del paese. Questi vendono il carburante al governo con uno sconto.

Bizzarramente, queste entrate permettono loro di finanziare le operazioni militari contro l’esercito turco e le milizie fedeli al regime di Assad. Queste transazioni sono anche in violazione delle sanzioni americane, ma l’amministrazione Biden ha deciso di chiudere un occhio – in un ulteriore tentativo di sostenere i curdi.

Concesso che il presidente siriano, che controlla più del 75% del territorio siriano, è ora percepito come qualcuno che rimarrà al potere per il lungo termine, ma i passi diplomatici che la Siria ha intrapreso per avanzare una soluzione politica sono ancora lontani dal dare frutti. I paesi arabi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, l’Egitto, l’Iraq e l’Algeria stanno già gettando le basi per il ritorno della Siria nelle grazie della Lega Araba. La decisione dovrebbe essere presa al vertice della Lega Araba a marzo. Ma legittimare Assad – se l’accordo sull’energia viene realizzato – non genererà denaro per la Siria. Il presidente siriano sta ricorrendo a mezzi nuovi e brutali per affrontare il deficit, tra cui il sequestro del controllo delle aziende private, il traffico di droga e l’imposizione di ulteriori tasse e imposte. Le organizzazioni di sicurezza europee dicono che la Siria ha esportato 3,4 miliardi di dollari di droga nel 2020 – attraverso reti e intermediari, molti dei quali sono vicini al regime.

A ottobre, la società sudafricana di telecomunicazioni mobili MTN Group ha annunciato che stava lasciando la Siria, dicendo che era diventato “intollerabile” operare nel paese. Questo è un modo elegante di caratterizzare ciò che Assad ha fatto alla compagnia, che operava in Siria dal 2008. L’anno scorso, cinque dei suoi dirigenti sono stati arrestati con l’accusa di spionaggio e danno alla sicurezza nazionale. Assad ha chiesto milioni di dollari per il loro rilascio – così come circa 40 milioni di dollari per rinnovare il franchising della società, anche se ha una licenza operativa di 25 anni. Il primo ministro libanese Najib Mikati, che è un ex socio anziano della compagnia e ha buoni rapporti con Assad, ha cercato senza successo di mediare la disputa. MTN Siria ha lasciato le sue attrezzature e 6 milioni di abbonati. La gestione della società è passata a Maher Ibrahim, uno stretto confidente di Assad, che è incaricato della gestione del reddito della famiglia Assad. Ibrahim sostituisce ora il cugino di Assad, Rami Makhlouf, come funzionario responsabile dei guadagni illeciti – dopo un’aspra disputa tra Makhlouf e Assad e sua moglie, Asma, sulla sua gestione delle imprese. Makhlouf è stato arrestato e le sue proprietà confiscate.

Ora aspettiamo di vedere quando Assad decide di sbarazzarsi di Ibrahim, che controlla anche il petrolio, le comunicazioni e gli affari di costruzione. Assad raccoglie centinaia di milioni di dollari come quota di questi affari.

Il bilancio più piccolo dal 2011

Insieme a queste grandi imprese, la famiglia Assad gestisce una rete di organizzazioni di aiuto e di carità, attraverso cui passano gli aiuti stranieri che la Siria riceve per i bisognosi. Asma Assad controlla alcune di queste organizzazioni e decide il livello di sostegno dato ai bisognosi – e l’entità dell’incasso che lei e la sua famiglia ricevono da loro. Il think tank Center for Strategic and International Studies, con sede a Washington, ha dimostrato che il regime di Assad ruba un dollaro per ogni dollaro di aiuto che lascia passare. Le organizzazioni caritatevoli sono tutte costrette a comprare i prodotti alimentari di base e le attrezzature destinate ai poveri da aziende governative, che applicano prezzi particolarmente alti – e il regime intasca la differenza. Eppure, tali metodi mafiosi – rubare a queste aziende e tasse imposte dal governo – sono tutt’altro che adeguati a soddisfare le esigenze del regime. Il bilancio del governo del 2021 prevede 2,7 miliardi di dollari di spese, ma solo 2,1 miliardi di dollari di entrate. È il bilancio più piccolo dal 2011 e indica che la spesa del governo per ogni cittadino è solo un terzo della cifra del 2010, anche se la popolazione del paese è diminuita del 50% a causa della guerra civile, da 21,4 milioni di persone a circa 11,5 milioni.

È difficile vedere dove il governo troverà il denaro per coprire il deficit di bilancio. Le sue fonti di prestito si stanno riducendo rapidamente. L’Iran non trasferisce più le quantità di denaro che trasferiva all’inizio della guerra civile, e le istituzioni finanziarie internazionali non toccano la Siria – i giacimenti di petrolio sotto il controllo del governo producono solo circa 22.000 barili al giorno – rispetto a circa 368.000 barili al giorno prima della guerra; e le sanzioni degli Stati Uniti non permettono alle aziende e alle banche straniere di fare affari con il regime di Assad.

Il risultato è che i siriani vivono in un universo parallelo a quello del regime di Assad. Circa il 90% di loro è classificato come vivente sotto la soglia di povertà. Lo stipendio medio di una persona che lavora nel servizio pubblico è di circa 24 dollari al mese, mentre le spese mensili per una famiglia sono stimate a 304 dollari. I rapporti dei media dalla Siria raccontano di bambini di sei e sette anni che fanno lavori fisici pesanti in attività come l’edilizia, la lavorazione dei metalli e la falegnameria – o in lavori pericolosi, come il contrabbando attraverso i confini, o lo smantellamento di bombe e mine, e la loro vendita ai commercianti di metalli. Migliaia di bambini hanno abbandonato la scuola su richiesta dei loro genitori per poter mantenere le loro famiglie, che sono state costrette ad affrontare l’inflazione fulminea e l’aumento dei prezzi. Non possono nemmeno sognare nuovi vestiti – quando un cappotto invernale costa circa 15 dollari e una camicia costa 7 o 8 dollari. Anche nelle regioni non sotto il controllo del governo, come le regioni curde del nord e la provincia di Idlib, dove la maggior parte delle forze ribelli sono ora concentrate – le condizioni di vita sono diventate molto peggiori, soprattutto a causa del crollo del valore della lira turca – che è diventata la valuta de facto in queste aree a causa della loro vicinanza alla Turchia e del fatto che la maggior parte delle importazioni provengono dai turchi. I salari sono pagati in sterline siriane – ma le merci sono vendute in lire turche.

Mentre i curdi possono contare sul denaro delle vendite di petrolio, nella provincia di Idlib non ci sono fonti di reddito se non i limitatissimi aiuti delle organizzazioni internazionali, insieme a una magra agricoltura che sta affrontando una grave siccità. Conferenze, seminari e incontri non ufficiali si tengono per affrontare la ricostruzione della Siria, ma al momento, nessuna entità occidentale – o araba, o russa o anche iraniana – sta seriamente esaminando tale possibilità, il cui prezzo è stimato in 250 miliardi di dollari. La Russia ha preso il controllo delle fonti energetiche della Siria e le compagnie iraniane stanno comprando beni immobili a buon mercato, ma qualsiasi piano completo dovrà aspettare una soluzione diplomatica. E fino ad allora, la famiglia Assad non deve preoccuparsi”.

Così l’inchiesta di Bar’el

Una mattanza senza fine

In dieci anni di conflitto sono oltre 350 mila le persone uccise in Siria: è l’ultimo calcolo dell’Onu. Ma il dato, che copre il periodo tra il marzo 2011 ed il marzo 2021, è “sicuramente una sottostima” del numero effettivo di persone uccise ed include solo i decessi di persone identificabili con un nome, la data e il luogo del decesso. ll dato di 350.209 uccisi “è basato su un lavoro rigoroso. Ma non è e non dovrebbe essere visto come un numero completo delle uccisioni nel conflitto in Siria durante questo periodo. Indica solo un numero minimo verificabile”, ha spiegato a Ginevra l’Alto commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet .I dati relativi a persone uccise, ma con informazioni solo parziali e quindi esclusi dall’elenco, “indicano l’esistenza di un numero più ampio. Tragicamente, ci sono anche molte altre vittime che non hanno lasciato testimoni o documenti sulla loro morte e le cui storie non siamo ancora stati in grado di scoprire”, ha sottolineato Bachelet.

Tra le 350.209 persone uccise più di una persona su 13 era una donna, per un totale di 26.727. Inoltre, quasi una su 13 era un bambino pari per un numero complessivo di 27.126 bambini uccisi, riferisce la ricerca dell’Onu. Il maggior numero di uccisioni documentate è stato registrato nel Governatorato di Aleppo, (51.731), ha precisato l’Alto commissario nel suo aggiornamento orale sulle morti legate al conflitto in Siria (2011 al 2021) presentato al Consiglio Onu dei diritti umani. Per l’Onu, la documentazione dei decessi fa parte degli sforzi per stabilire le responsabilità. E’ inoltre complementare a quella per rendere conto delle persone scomparse: “dato il vasto numero di persone scomparse in Siria, ribadisco il mio appello per la creazione di un meccanismo indipendente, con un forte mandato internazionale, per chiarire il luogo in cui si trovano le persone scomparse; identificare resti umani; e fornire supporto alle famiglie”, ha concluso Bachelet.

Ancora scontri e bombardamenti

Non c’è solo la crisi umanitaria a far soffrire i Siriani; dopo dieci anni di incessante conflitto, continuano i bombardamenti, gli arresti arbitrari, le torture nelle carceri e l’assedio di intere aree, che provocano gravissime conseguenze per i civili più fragili. Le maggiori aree di crisi sono a Daraa al Balad, dove in un mese sono stati registrati 38mila nuovi sfollati, e dove l’assedio si prolunga da ben tre mesi, a Idlib e la sua provincia, dove oltre tre milioni di sfollati vivono in condizioni di profonda precarietà, schiacciati da un lato dai bombardamenti russo-governativi, dall’altro dalle violenze e dagli attentati dei gruppi qaedisti (Hayat Tahrir al Sham, Hts e Jabhat an-Nusra) e dalla presenza di ciò che resta dell’Esercito Siriano Libero, sostenuto dalla Turchia. Un’altra zona critica è quella del campo di Al-Hol, dove da anni vivono prigioniere le famiglie di terroristi del Daesh, circa 60mila persone, metà delle quali sono bambini, esposti a ogni genere di violenze e abusi e dove, dall’inizio dell’anno, sono stati uccisi circa settanta civili. Molte delle donne sono cittadine europee che hanno lasciato i propri Paesi per unirsi al Daesh e che, per questo, quasi nessuno è disposto ad accogliere nuovamente in Patria. È notizia di questi giorni, però, che la Svezia ha accettato di far rimpatriare tre donne che si erano unite all’autoproclamato califfato, insieme ai loro figli, ed erano state imprigionate dalle autorità arabo-curde nel campo di Roj. Una delle donne era ancora minorenne quando la madre l’ha portata in Siria con sé, mentre su un’altra c’è il sospetto che abbia tentato di reclutare donne svedesi per indurle a unirsi allo Stato Islamico.

Una generazione che conosce solo la guerra

Secondo le stime dell’Onu il conflitto in Siria ha provocato anche 6,5 milioni di profughi e altrettanti sfollati interni. Ci sono poi statistiche difficili da riportare, ma altrettanto drammatiche, come il numero delle bambine costrette a matrimoni precoci e dei bambini costretti all’arruolamento. L’Unicef denuncia che sono sempre i bambini a pagare le conseguenze più pesanti delle violenze, rimanendo uccisi, feriti, venendo privati del diritto allo studio, alle cure mediche, al gioco. A questa generazione manca ogni tipo di sostegno, affettivo, economico, culturale e psicologico. «La continua escalation di violenza in Siria, soprattutto nel nord, ha ucciso e ferito almeno 45 bambini dall’inizio di luglio» si legge in un comunicato diffuso nei giorni scorsi. «Pochi giorni fa, un attacco ha ucciso quattro bambini della stessa famiglia nella città di Al-Qastoun a Hama, nel nord della Siria. Dieci anni dopo l’inizio del conflitto in Siria, l’uccisione di bambini è diventata una costante. Troppe famiglie sono rimaste nel dolore per una perdita insostituibile: i loro figli. Niente giustifica l’uccisione di bambini», continua la nota.

E in questo inferno in terra c’è chi continua a estorcere denaro e affamare un popolo. La mafia targata Assad.