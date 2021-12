Le Pen peggio di Salvini: "Il Pass vaccinale condanna alla morte sociale i francesi no vax"

globalist

18 Dicembre 2021

Ogni giorno ci sono tanti condannati a morte, ossia gli anziani e i fragili contagiati dal virus. La situazione in Francia è drammatica ma nemmeno di fronte a questo gli estremisti di destra si fermano.

‘Il Pass vaccinale condanna alla morte sociale i francesi che non sono vaccinati”

. Così Marine Le Pen, candidata alla presidenza della Francia del Rassemblement National, ha commentato all’emittente Bfmtv il disegno di legge che il governo francese presenterà in Parlamento all’inizio di gennaio per trasformare l’attuale pass sanitario in certificato vaccinale.

”Si tratta di una misura sproporzionata che contraddice tutte le promesse fatte al governo”, ha aggiunto. Sono circa sei milioni i francesi ancora non vaccinati contro il Coronavirus.

La pandemia avanza

Circa il 10 per cento dei nuovi casi di coronavirus in Francia si sospetta che siano riconducibili alla variante Omicron. Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Veran, definendo la Omicron ”molto, molto, molto più contagiosa della variante Delta. Si riproduce estremamente velocemente”.