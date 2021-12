Il reportage: "La Polonia vuole mani libere contro il migranti sottoposti a violenze e dolore"

globalist

13 Dicembre 2021

“La Polonia rinchiude in un`area rossa inaccessibile per chiunque, agenzia Onu per i rifugiati, organizzazioni umanitarie e media compresi, i circa 5mila migranti spinti verso le sue frontiere dalla Bielorussia”.

In questa parte di Europa gli inviati di Agorà Carlo Bravetti e Marco Petruzzelli hanno percorso 1400 km di giorno e di notte tentando di trovare una via d’ accesso in questa “risacca di violenza e dolore” ma il controllo militare polacco lo ha reso impossibile. Il servizio è stato mandato in onda nella puntata di stamani di Agorà su Rai Tre.

In Polonia, spiegano i due giornalisti nel servizio, “che fa parte dell’ Unione Europea qualsiasi contatto con i migranti può costare l’arresto per favoreggiamento dell`immigrazione clandestina”, dunque si vogliono “le mani libere nella gestione di questo ‘problema’ evitando gli occhi indiscreti dì qualsiasi testimone”.

“Quello che si profila ora – conclude il servizio – è che i profughi sono rinchiusi in zona off limits a meno 10 gradi sotto zero, in balia della guardia di frontiera polacca. Mentre l`Europa si interroga su come sostituire la parola Natale qui si costruisce con i fondi comunitari un muro lungo 180 km con la Bielorussia”.