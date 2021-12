Il primo tweet di Zaki uscito dal carcere: "Libertà, libertà, libertà"

globalist

10 Dicembre 2021

Preroll

Una immagine che aspettavamo da tempo e finalmente è arrivata.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Libertà, libertà, libertà”. Sono queste le prime parole twittate da Patrick Zaki sull’account appena aperto e reso pubblico dalla rete di attivisti “Patrick Libero”.

Middle placement Mobile

Accompagna il tweet, scritto anche in italiano, la foto del ricercatore egiziano sorridente che mostra un braccialetto della squadra di calcio del Bologna.

Dynamic 1

La soddisfazione di Mattarella per la liberazione di Zaki

“Siamo lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in libertà”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico della Libera Università degli Studi “Kore” a Enna.

Dynamic 2

Durante la cerimonia, la platea di docenti e studenti, riuniti assieme al rettore Giovanni Puglisi e alla ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, hanno tributato un lungo e caloroso applauso per lo studente egiziano scarcerato due giorni fa.

A ricordare Zaki è stato anche il rappresentate degli studenti della “Kore”, Remon Karam, anch’egli egiziano, 22 anni, diplomato e laureato in lingue e culture moderne attualmente al primo anno magistrale in lingue per le cooperazioni internazionali nella cittadina siciliana, che ha lasciato a 14 anni la sua terra per arrivare via mare in Italia. Karam, nel suo intervento, ha raccontato la sua storia di migrante arrivato in Sicilia con un barcone. “Signor presidente – ha detto rivolgendosu a Mattarella – vorrei esprimere davanti a lei un desiderio, avere qui il prossimo anno il mio concittadino Patrick Zaki”.