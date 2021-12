La repubblica Ceca manda 150 soldati in Polonia per 'blindare' il confine con la Bielorussia

globalist

8 Dicembre 2021

Un soccorso europeo? Forse meglio dire un soccorso sovranità visto che si parla di un componente del gruppo di Visegrad che si è distinto in negativo all’interno della Ue.

La Repubblica Ceca intende inviare fino a 150 soldati in Polonia per contribuire alla messa in sicurezza del confine con la Bielorussia, nell’ambito della crisi dei migranti provocata dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko.

Lo ha annunciato il ministro della Difesa a interim, Lubomir Metnar, dopo una riunione di governo a Praga.

La decisione, presa dopo la richiesta di aiuto da parte della Polonia, dovrà essere approvata dal Parlamento, il cui via libera è dato per certo. Il mandato avrà una durata di 180 giorni.

La Repubblica Ceca, nell’ambito del Gruppo di Visegrad, ha un accordo di cooperazione con Polonia, Ungheria e Slovacchia.