A Utrecht negazionisti e estrema destra protestano contro il green pass

globalist

4 Dicembre 2021

Preroll

Anche nei Paesi Bassi i negazionisti sono particolarmente violenti e fanatici e spesso e volentieri le loro manifestazioni si sono trasformate in guerriglia metropolitana, con macchine e cassonetti dati alle fiamme, distruzioni e attacchi agli stessi poliziotti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Diverse migliaia di persone si sono radunate a Utrecht, nell’Olanda centrale, per protestare contro le restrizioni anti coronavirus, entrate in vigore lo scorso fine settimana. I manifestanti hanno sfilato per le strade della città mostrando cartelli che inneggiavano alla “libertà medica” e sventolando bandiere olandesi. Il corteo è stato presidiato dalle forze dell’ordine, presenti in massa.

Middle placement Mobile

Tra i manifestanti, molti dei quali senza mascherina e senza protezione delle distanze, presenti militanti dell’estrema destra che da sempre vanno a braccetto con i negazionisti.

Dynamic 1

Si è trattato della prima grande manifestazione organizzata in Olanda contro le nuove misure, introdotte dopo l’ondata di nuovi contagi da coronavirus, che prevedono tra l’altro la chiusura notturna di bar, ristoranti e negozi non essenziali.

Due settimane fa vi furono proteste particolarmente violente, dopo che il governo propose una serie di restrizioni alle persone non vaccinate, vietandone l’ingresso nei luoghi pubblici. Le misure, che in Parlamento incontrano una larga opposizione, non sono ancora state implementate.