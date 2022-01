Il nemico del Papa Viganò incita i no-vax e indica la 'cura' contro il Covid: "La fede ci salva, non un siero sperimenta

globalist

15 Gennaio 2022

Il nemico di Papa Bergoglio è anche un convinto negazionista e amico dei no-vax

Voi medici e paramedici non rimanete in silenzio. Voi magistrati e forze dell’ordine non rendetevi complici di questi oligarchi, voi politici denunciate l’intromissione di poteri che cospirano contro i popoli. Voi giornalisti difendete la libertà e non siate conniventi con il potere. Voi negozianti smettete di assecondare il delirio, voi sacerdoti, sempre pronti ad accogliere clandestini e immigrati, ricordate che il Signore ha detto di amare tutti. Usciamo da questo delirio nel nome di Dio. E la fede che ci salva, non un siero sperimentale”.

Così, in un videomessaggio ai manifestanti di piazza San Giovanni, Monsignor Carlo Maria Viganò, diventato ispiratore e punto di riferimento di molte piazze italiane contro il green pass, prima di recitare il Padre Nostro.