Gli europarlamentari denunciano i sovranisti di Varsavia: "Brutalità del governo polacco e i migranti muoiono"

1 Dicembre 2021

L’eurodeputata polacca Janina Ochojska-Okonska, del gruppo dei Popolari europei (Ppe), ha organizzato una conferenza stampa nella riserva naturale di Pokazowy Zurba – a pochi chilometri da Bialowieza – con altri europarlamentari e giornalisti locali e internazionali, annunciando che “La situazione al confine tra Polonia e Bielorussia resta congelata, così come stanno congelando i migranti nella foresta. Ecco perché abbiamo deciso di cercare di raggiungere il confine oggi: è un gesto simbolico per denunciare la nuova legge che il governo polacco ha votato ieri, e che vieta l’accesso ai media e le Ong”.

Terminato alla mezzanotte di ieri lo stato d’emergenza, che da settembre vietava l’ingresso a Ong e media al confine, ieri il governo ha approvato un decreto con una procedura veloce che autorizza il ministero dell’Interno a prolungare a tempo indeterminato queste limitazioni “per ragioni di sicurezza”.

Qui da settimane si ammassano sul lato bielorusso centinaia di migranti provenienti in maggioranza da Iraq, Siria, Yemen e Afghanistan, che secondo le Ong vengono respinti dalle polizie di frontiera senza poter presentare richiesta d’asilo ne ottenere cibo, cure e assistenza, in violazione delle norme internazionali.

Oggi il gruppo di europarlamentari cercherà di entrare nella zona di confine. Vari media in queste ore stanno già avvertendo che le autorità non rispondono alle richieste di accesso.

Ochojska-Okonska continua: “Mi ha colpito la brutalità e la leggerezza con cui il governo polacco ha delineato questa legge che mette a rischio la vita di tanti migranti oggi bloccati al confine e nei boschi. Forse non potremo cambiare questa situazione ma vogliamo esserne testimoni”.

Le fa eco l’eurodeputata francese Fabienne Keller, di Renew Europe, che dichiara: “Il fatto che la Polonia non rispetti lo stato di diritto è una questione annosa. Ma con questo blocco alla frontiera, la situazione diventa critica, la gente muore”.

L’ungherese Katalin Cseh, del gruppo Renew Europe, aggiunge: “Questa è anche la frontiera dell’Unione europea e non è possibile fare una cosa del genere in Europa. Dobbiamo fare il possibile per rispettare gli standard europei e assistere queste persone. Ci auguriamo che il governo polacco voglia collaborare con le istituzioni europe e le agenzie come Frontex per trovare una soluzione comune, e gestire una crisi che altrimenti si ripresenterà ancora e ancora”. Cseh continua: “Voglio ricordare che la responsabilità di questa crisi è anche del presidente Lukashenko, che col sostegno del presidente Putin strumentalizza i migranti”. Secondo l’eurodeputata, i capi di Stato di Bielorussia e Russia trovano alleati anche nell’Ue “tra politici come Viktor Orban, Marine Le Pen e Matteo Salvini”, dirigenti che rappresenterebbero “una minaccia per l’Ue”. Secondo un’altra europarlamentare ungherese, Roza Thun, sempre di Renew Europe, “la crisi innescata da Minsk serve solo a coprire le violazioni dei diritti in Bielorussia, dove centinaia di persone sono state arrestate per aver criticato il governo”.

Oggi la polizia bielorussa ha compiuto persecuzioni e arresti tra gli attivisti e giornalisti in tutto il Paese, come ha denunciato Viasna, una delle principali ong locali per i diritti umani