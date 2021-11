Schiaffo a Biden: una corte d'appello Usa dice stop all'obbligo vaccinale

admpumiddle

Doccia fredda per Biden: una corte federale d'Appello sospende l'obbligo di vaccino o di test per il Covid 19 nelle aziende private. La decisione è della Corte d'appello del Quinto Circuito, composta da un giudice nominato da Ronald Reagan e da due scelti da Donald Trump, e dà torto all'amministrazione Biden che aveva varato la norma.Solo qualche settimana fa il pesidente americano aveva spinto per il proseguimento della campagna per la ripresa economica: “Noi sappiamo che non c’è altro modo di battere la pandemia che far vaccinare la stragrande maggioranza della popolazione. Più persone si vaccinano, più vite verranno salvate”.L'inquilino della Casa Bianca aveva perciò fatto un appello alla comunità imprenditoriale, ricordando che le norme per la vaccinazione “fanno il bene dell’economia, sono lo stimulo più potente di tutti”.