Putin attacca Navalny: "È un recidivo, è tornato dalla Germania perché voleva essere arrestato"

Parole dure per quanto riguarda la politica interna.Aleksej Navalny è "un recidivo", che ha "violato la legge più volte" e che è rientrato in Russia dalla Germania deliberamente per essere arrestato: lo ha detto oggi Vladimir Putin, nel corso di un punto stampa a Ginevra dopo il vertice con il presidente americano Joe Biden.Dell'oppositore il capo di Stato ha parlato in risposta alla domanda di un giornalista. "Sapeva perfettamente che era ricercato - ha detto Putin - ma nonostante questo è tornato in Russia perché voleva deliberatamente essere arrestato"."Penso che non ci sia stata animosità, al contrario, ci siamo incontrati e le nostre posizioni differiscono in molti campi, ma dal mio punto di vista, entrambe le parti hanno mostrato la volontà di capirsi e di trovare il modo di avvicinare le nostre posizioni.Il nostro dibattito è stato piuttosto costruttivo", ha detto Putin, rispondendo ad una domanda che citava anche l'episodio in cui Biden, in una intervista, ha confermato di considerare il presidente russo "un killer".