Gideon Levy: "In Israele non c'è nulla da festeggiare, una destra sostituisce l'altra"

Una voce fuori dal coro. Ancora una volta. E’ Gideon Levy, coscienza critica d’Israele. Levy non brinda per la formazione di un governo senza Netanyahu. E dalle colonne di Haaretz spiega il perché.

“Si possono capire coloro che oggi provano sollievo o addirittura gioia, sul presupposto che un nuovo governo sta per essere formato. È più difficile unirsi alle esagerazioni pompose e infantili, che descrivono Israele come se fosse passato dalle tenebre alla luce, e dalla schiavitù alla libertà, come se fosse stato Alexander Lukashenko a cadere e non Benjamin Netanyahu.

Entrambi i campi sono colpevoli di esagerazioni isteriche: La partenza di Netanyahu non è né la fine né il portale del cielo. Il campo che disprezzava Netanyahu, ignorando i suoi successi e concentrandosi sul suo stile di vita e i suoi fallimenti, salterà con gioia nella piscina della città stasera, quindi mi dispiace essere un guastafeste. Ma il governo Netanyahu sarà sostituito da un altro governo di destra. Israele si sveglierà in un nuovo giorno che sarà troppo simile al precedente.

Si può capire la felicità per la rimozione del Likud dal potere, data la moltitudine dei suoi pagliacci e imbavagliatori e il suo governo, che negli ultimi anni è stato un one-man show. Vedere Miri Regev scomparire dalle nostre vite è un momento sublime. Il nuovo governo avrà una squadra di ministri più efficiente e impressionante, alcuni dei quali cercheranno di fare il loro lavoro più decentemente. È piacevole. Ma su tutto aleggia una nuvola nera e opprimente: La destra sta sostituendo la destra. Una destra senza Netanyahu sostituirà una destra con Netanyahu, ed entrambi sono crudeli. Nessuna sinistra seria può rallegrarsi di questo.

Appena prima che anche la sinistra sia tentata di credere alla campagna di minacce dei bibi-isti, di questo "governo di estrema sinistra", bisogna tornare con grande dolore alla realtà: La destra avrà un dominio sfrenato anche su questo governo. Non rappresenta né l'unità né il cambiamento - è di destra. Il processo di formazione di questo governo preannuncia ciò che verrà dopo: Nessuno ha corteggiato Meretz e Labor durante i negoziati di coalizione; erano nelle tasche dei grandi. Hanno gettato loro i portafogli dei trasporti e della sanità, e hanno offerto qualche bustarella alla Lista Araba Unita, che difficilmente può essere definita di sinistra. Il ministro degli Esteri Yair Lapid girerà il mondo per le foto con gli statisti, affascinando tutti coloro che vogliono disperatamente vedere Israele come presumibilmente diverso. Sarà un'altra illusione come quelle diffuse da Shimon Peres, il predecessore di Lapid nel ruolo di bel volto di Israele. Questo non sarà solo a causa del governo alle sue spalle, ma anche per le sue stesse posizioni: Lapid è di destra. Sarà d'accordo con quasi tutte le mosse di questo governo di destra, perché dovrebbe lamentarsi? Su questioni cruciali, il fratello Bennett attuerà la politica del fratello Lapid, e viceversa. Che fratellanza!

Sarebbe meglio non dire troppo sul ministro delle Finanze Avigdor Lieberman. Israele non ha mai avuto un ministro delle Finanze così di destra e marcio. Il ministro della Giustizia Gideon Sa'ar e la ministra degli Interni Ayelet Shaked saranno il volto del male del governo. Qui non ci sarà nemmeno l'apparenza di compassione e umanità, per non parlare dell'uguaglianza, verso i non ebrei del paese. Il ministro della Difesa Benny Gantz sta già strangolando Gaza come nessuno ha mai fatto prima.

E tutto questo sarà presieduto dal primo ministro Naftali Bennett, la cui cintura ha già una tacca da una terribile guerra a Gaza, per la quale ha spinto e incitato a causa del rapimento e dell'omicidio di tre giovani ebrei in Cisgiordania, e che sarebbe felice di ripetere. L'Iran, la legge dello Stato nazione ebraica, lo Stato di diritto, il bilancio della difesa e gli insediamenti saranno trattati come sotto il precedente governo. Nell'avamposto di Evyatar, l'ultima erba selvatica per ora, possono già stappare lo champagne. Questo governo di estrema sinistra sosterrà anche loro. È un governo di cattive notizie. I resti della miserabile sinistra sionista osserveranno con desiderio ciò che sta accadendo dalla galleria dei visitatori. Nessuno li prenderà sul serio, e giustamente. Non hanno opzioni. Nitzan Horowitz protesterà, Merav Michaeli minaccerà, e il segretario di gabinetto lo metterà a verbale. In questo governo sono fuori dalla loro portata.

Vorrei che tutto questo non fosse vero. Vorrei che fosse solo l'irritabile brontolio di qualcuno che vede sempre il peggio. Sfortunatamente, non c'è alcuna possibilità di questo”, conclude Levy.

In extremis

Gli ultimi ostacoli sono stati quelli di Abbas e il dissidio tra Laburisti e Yamina. Raam voleva assicurazioni sugli interventi a favore dell'edilizia della parte araba della società e il riconoscimento municipale per alcune località beduine del Negev. Laburisti e Yamina volevano entrambi la presidenza della delicata Commissione che nomina i magistrati: alla fine anche qui è prevalso il criterio della rotazione. Per due anni sarà presidente Ayalet Shaked, numero due di Yamina e gli altri due Merav Michaeli leader dei Laburisti. Ora la palla passa al presidente della Knesset Yariv Levin che dovrà indicare la data in cui l'Aula dovrà votare la fiducia al nuovo governo. Servono almeno 61 seggi su 120. Un passaggio delicato che potrebbe anche riservare sorprese non gradite, visto che ci sono singoli deputati dei partiti della coalizione – soprattutto di Yamina – che hanno detto di essere in disaccordo.

Bibi non s’arrende

Netanyahu è andato subito all'attacco della nuova coalizione di governo tra il leader centrista Yair Lapid e quello di destra Naftali Bennett, annunciata ieri sera. Il premier ad interim ha rivolto un appello a tutti i deputati "eletti con i voti della destra" di opporsi alla coalizione definendola "di sinistra e pericolosa". Netanyahu - ha anche accusato Lapid e Bennett di "aver svenduto il Negev a Raam", il partito arabo che fa parte dell'accordo di governo. Intanto la nuova maggioranza sta tentando di sostituire l'attuale presidente della Knesset Yariv Levin (Likud) in modo - è stato spiegato - di evitare ritardi nella convocazione dell'Aula che dovrà dare la fiducia al governo: servono almeno 61 voti. Sulla carta ci sono ma “Bibi” ha aperto la campagna acquisti per portare dalla sua parte qualche “franco tiratore”. Una campagna che s’intreccia con la caccia ai “traditori”. Additati come tali ad un elettorato di destra che ha già dato lanciato messaggi critici verso la nuova coalizione. L’attenzione è rivolta soprattutto a quei parlamentari di Yamina più legati al movimento dei coloni. La retorica anti-araba rispolverata da Netanyahu può avere presa tra i più radicali sostenitori di “Eretz Israel”.

