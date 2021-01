Oggi primo uomo vaccinato nel Regno Unito con una dose di AstraZeneca

Si chiama Brian Pinker, ha 82 anni ed è il primo signore a ricevere la prima dose del vaccino Astrazeneca-Oxford contro il coronavirua. Nel Regno Unito è iniziata oggi la somministrazione del farmaco, che si aggiunge quindi al vaccino Pfizer.Pinker è un paziente di 82 anni in dialisi ed è la prima persona al mondo, al di fuori delle sperimentazioni, a ricevere il vaccino approvato dalle autorità britanniche il 30 dicembre scorso. Alle 7.30 di questa mattina, l'uomo ha ricevuto il vaccino all'ospedale universitario di Oxford. "Sono così felice di aver ricevuto il vaccino e orgoglioso che sia stato inventato proprio qui. Oggi in ospedale sono stati tutti grandiosi e non vedo l'ora di celebrare il mio 48esimo anniversario di matrimonio con mia moglie Shirley quest'anno", ha detto.Le autorità britanniche hanno ordinato 100 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca-Oxford, di cui 520mila sono già disponibili. Questa settimana in Inghilterra è prevista l'apertura di centinaia di nuovi centri di vaccinazione, oltre ai 730 già esistenti.