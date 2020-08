Michelle Obama alla convention dem: "Votate Biden, un uomo perbene che sa cosa fare"

Mai un’ex first lady era stata così dura nei confronti di un presidente in carica, descritto come leader privo di competenza, di carattere, di decenza. Michelle Obama rompe l’atmosfera ovattata della convention democratica di Milwaukee, per la prima volta completamente virtuale per rispettare le regole Covid-19, e infiamma con un discorso fortemente politico che lancia un messaggio chiaro: “Trump è il presidente sbagliato per gli Stati Uniti d’America”.

Michelle Obama, per molti mesi considerata anche un outsider fortissimo nella corsa alla Casa Bianca, fa capire che lei e Barack saranno in corsa fino all’ultimo a sostegno di Joe Biden. “Ovunque guardiamo a questa Casa Bianca per cercare qualche leadership o consolazione o qualsiasi parvenza di fermezza, quello che otteniamo è caos, divisioni e una totale carenza di empatia” afferma l’ex first lady, secondo cui The Donald è “in una situazione chiaramente più grande di lui”. E “se pensate che le cose non possono peggiorare, credetemi, non è vero - dice rivolgendosi agli americani - a meno che non facciamo un cambiamento in queste elezioni. Se abbiamo una speranza di finire questo caos, dobbiamo fare il possibile per votare Joe Biden”.

Biden come l’opposto di Trump, non sono nella contesa elettorale, ma anche nella storia personale e politica. “Conosco Joe. È stato un magnifico vicepresidente. Sa cosa serve per salvare l’economia, battere la pandemia e guidare il paese. È un uomo profondamente perbene, che sa ascoltare, che dirà la verità e che crede nella scienza”.

Michelle ha lanciato anche un appello a votare in qualunque modo, anticipatamente, per posta o di persona, denunciando che “stanno facendo tutto per ostacolare il voto”, un riferimento al sabotaggio delle poste da parte del tycoon.