In Israele la protesta sociale insidia "King Bibi" Netanyahu

Il Covid non svuota le piazze. Almeno in Israele. La riprova la si è avuto lo scorso sabato sera quando Piazza Rabin, il cuore di Tel-Aviv si è riempita di decine di migliaia di persone - 30mila per la polizia, oltre 80mila per gli organizzatori - per una manifestazione indetta dagli imprenditori indipendenti, per protestare contro la politica economica del nuovo governo e gli impegni non mantenuti di sostegno alle imprese, stressate dalla crisi pandemica

Protesta sociale

Dopo che centinaia di persone hanno lasciato la piazza dopo l'evento, hanno marciato per le strade principali della città, bloccando strade e incroci e cantando "Bibi go home! La polizia ne ha arrestati 20 dopo gli scontri scoppiati tra le forze dell'ordine e i manifestanti. Di questi, 16 sono stati interrogati e due avranno udienze in tribunale per il prolungamento della detenzione.

Domenica mattina, il ministro delle Finanze Yisrael Katz ha dichiarato in un'intervista alla rete televisiva Kan che "Le manifestazioni fanno parte della democrazia, capisco le accuse e il dolore dei manifestanti. Il nostro piano è quello di fornire una rete di sicurezza economica per i dipendenti e i lavoratori autonomi per il prossimo anno. Non lasceremo nessuno per strada".

Venerdì, i leader dell'industria, del turismo, dei trasporti, dell'arte e della cultura hanno declinato l'invito del Primo Ministro Benjamin Netanyahu a discutere la situazione.

"Il governo israeliano e il suo leader sono responsabili del fallimento nell'attuazione dei programmi di aiuto", hanno detto gli organizzatori, che hanno chiesto al governo di modificare i suoi pacchetti di aiuti finanziari.

Giovedì, Netanyahu e il ministro delle Finanze Yisrael Katz hanno annunciato che i lavoratori autonomi riceveranno immediatamente uno stipendio di 7.500 shekel (2.150 dollari). Hanno promesso che i soldi sarebbero stati trasferiti sui conti entro la prossima settimana, dopo le critiche per il ritardo e l'insufficienza delle due precedenti tornate di aiuti al coronavirus.

"Ho ricevuto una magra e ridicola somma dal governo e devo anche pagare le tasse", ha detto Zsibulsky, che è tornato a vivere con i suoi genitori e lavora nelle consegne dopo anni di vita in solitudine e guadagna un reddito decente come attore.

Boaz Meirchik, proprietario del night club Duplex di Tel Aviv, ha affermato ad Haaretz che l'applicazione delle norme sanitarie ha reso la sua attività non più redditizia e che è incerto sul suo futuro. "L'intera economia crollerà se il governo non interverrà". Ci sarà un periodo di austerità dopo il coronavirus. Il piano di Netanyahu non è sufficiente", ha detto.

"Sono in pensione e disoccupato, ma lo Stato non mi riconosce e non mi compensa", ha detto Ruti Sofer, 74 anni, di Jaffa, che lavorava come custode prima della pandemia. "Ho ricevuto 4.000 shekel (1150 dollari) in due pagamenti e questo è tutto, mi hanno detto che non ne riceverò altri. Questa è la prima volta in vita mia che devo chiedere soldi ai miei sei figli per pagare cibo e bollette", ha detto Sofer, aggiungendo che Netanyahu dovrebbe "Scendere e ricordare che chi lo ha messo lì può anche portarlo giù".

Ore prima della protesta, gli organizzatori hanno annunciato che vari politici avevano chiesto di partecipare e tenere discorsi all'evento, ma sono stati invitati a non partecipare in quanto "avevano abbastanza tempo per lavorare per noi". Gli organizzatori hanno detto che desideravano che la protesta non fosse affiliata ad alcuna fazione politica.

Gli organizzatori hanno accettato una serie di condizioni per la polizia per permettere alla protesta di andare avanti, alcune relative al coronavirus, in previsione di un gran numero di partecipanti. I gruppi di 20 persone sono tenuti a stare a due metri di distanza l'uno dall'altro, mentre ogni gruppo ha dovuto a mantenere una distanza di dieci metri dagli altri gruppi.

In una dichiarazione distribuita tra i gruppi di protesta, gli organizzatori hanno chiesto che i partecipanti alla protesta non diano alla polizia un motivo per fermare l'evento, esortandoli a rispettare le linee guida del Ministero della Salute.

Nel frattempo, i manifestanti hanno invitato gli altri online a non portare i cellulari alla manifestazione in modo che non possano essere successivamente rintracciati e obbligati alla quarantena se si trovassero nelle vicinanze di un confermato paziente coronavirus.

“Netanyahu, come il suo amico Trump ha cantato troppo presto vittoria nella guerra al Covid-19 -dice a Globalist Chemi Shalev, analista politico di Haaretz, il quotidiano progressista di Tel-Aviv- pensando di potersi dedicare anima e corpo a ciò che più lo coinvolge: l’annessione di parti della Cisgiordania. Invece i manifestanti di piazza Rabin gli hanno ricordato che la priorità assoluta per il paese è quella sociale. E salvare quanti più posti di lavoro, contrastare le crescenti disuguaglianze, sostenere le fasce più deboli, dagli anziani alle ragazze madri, della società”. Israele -aggiunge Shalev- non ha risorse finanziarie infinite, soprattutto in questa fase di grande emergenza sanitaria e sociale. Netanyahu e il suo coopremier Benny Gantz devono scegliere tra puntellare l’economia e non creare altre sacche di povertà, o sprecare risorse materiali e umane per un piano che favorirebbe solo l’ala più estrema del movimento dei coloni e degli irriducibili di Eretz Israel”.





* ha collaborato Cesare Pavoncello