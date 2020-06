Il restauro è un disastro: rovinato per semper un dipinto del '600 di Murillo

Un collezionista privato ha cercato di far restaurare un dipinto dell'Immacolata Concezione del pittore barocco Bartolomé Esteban Murillo, uno dei massimi esponenti dell'arte spagnola del '600, ma quando è andato a ritirare il quadro lo ha trovato completamente rovinato, con il volto della Madonna del tutto irriconoscibile. Inutili i tentativi di restauro per ripristinare l'opera originale: il dipinto è stato distrutto per sempre.



Un caso simile era successo otto anni fa, con l'ormai celebre Cristo dipinto su una parete della Chiesa di Borja, che era diventato virale in tutto il mondo.Fernando Carrera, della Galician School for the Conservation and Restoration of Cultural Heritage si è scagliato contro le agenzie di restauro, insistendo perché le opere d'arte vengano messe in mano a professionisti: "Non penso che queste persone possano essere definite restauratori.Distruggono le cose. Immaginate che chiunque possa operare o che a chiunque venga concesso di vendere medicinali senza licenza. Oppure che qualcuno che non sia un architetto progetti una casa. Abbiamo visto questo genere di cose accadere ancora e ancora. Paradossalmente dimostrano quanto il nostro lavoro sia importante. Dobbiamo essere certi che le persone che svolgano questi lavori abbiano le giuste competenze”.