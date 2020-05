Madonna tuona sull'uccisione di George Floyd: "Morte straziante, fanc** la polizia!"

Anche il mondo dello spettacolo e dell’arte si ribella all’ennesima violenza gratuita contro un uomo di colore negli Stati Uniti,"Guardare questo poliziotto mentre soffoca George Floyd - con il suo ginocchio sul suo collo, ammanettato e senza aiuto, piangendo per la sua vita con la faccia sull'asfalto- è la cosa più nauseabonda, straziante che io abbia mai visto da molto tempo a questa parte. Questo agente sapeva che sarebbe stato filmato e uccide con arroganza e orgoglio. Tutto questo deve finire! Fino a che non supereremo il Razzismo in America a nessuno dovrebbe essere permesso portare una pistola".E' il duro sfogo di Madonna, che su Instagram commenta le scioccanti immagini del poliziotto che, a Minneapolis, ha ucciso un afroamericano soffocandolo sull'asfalto con il ginocchio."Dio ti benedica George Floyd, mi dispiace per te e per la tua famiglia -scrive la popstar pubblicando anche un video dell'accaduto- E per tutti gli omicidi senza senso che ci sono stati prima di te. Finirà mai? Prego Dio che arrivi quel giorno. Fino ad allora, fanc** la polizia!", conclude Madonna.