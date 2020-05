Il governatore di San Paolo contro Bolsonaro: "Con il suo cattivo esempio la lotta al Covid è difficile"

Un fascista al potere, sessista, misogino e contro la scienza: ''Grazie ai cattivi esempi forniti dal presidente del Brasile, tutto per noi diventa più difficile''.

Così il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha contestato alla Cnn la linea adottata dal presidente del Brasile Jair Bolsonaro rispetto all'emergenza coronavirus. Se le autorità locali chiedono alla popolazione di restare a casa e usare la mascherina, Bolsonaro manda ''il messaggio opposto'', afferma Doria.

''Va per le strade senza mascherina. Un atteggiamento sbagliato e un'indicazione sbagliata. Questo è molto triste per il Brasile e rende tutto più difficile per i governatori degli Stati del Brasile - ha detto Doria - In effetti abbiamo oggi due virus da combattere in Brasile: il coronavirus e il Bolsonaro virus".

Nello stato di Sao Paulo si è registrato il numero più alto di contagi in Brasile, con più di 83mila contagi e 6.220 morti secondo gli ultimi dati del ministero della Sanità.