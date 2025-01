Accadde oggi: 1 gennaio, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

1 Gennaio 2025 - 10.16

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

4713 a.C. – L’astronomo Joseph Justus Scaliger considera questo giorno come il giorno giuliano zero.

153 a.C. – I consoli romani iniziano l’anno in carica.

45 a.C. – Entra in vigore il calendario giuliano.

42 a.C. – Il Senato romano deifica Giulio Cesare

39 – Caligola inaugura il secondo consolato: lo eserciterà per 30 giorni.

69 – Le legioni romane nella Germania Superiore rifiutano di giurare fedeltà a Galba, si ribellano e proclamano Vitellio come imperatore.

193 – Il Senato sceglie Pertinace, contro la sua volontà, per succedere a Commodo come Imperatore Romano.

404 – Ultima competizione di gladiatori a Roma e martirio di San Telemaco.

417 – L’imperatore Onorio costringe Galla Placidia a sposare Costanzo, un suo famoso generale (magister militum).

438 – Entra in vigore il Codice Teodosiano.

1001 – Stefano viene incoronato primo re d’Ungheria da Papa Silvestro II.

1068 – Romano IV Diogene sposa Eudocia Macrembolitissa ed è incoronato Imperatore Bizantino.

1259 – Michele VIII Paleologo è proclamato co-imperatore dell’Impero di Nicea insieme alla sua guardia Giovanni IV Lascaris.

1438 – Alberto II d’Asburgo diventa re d’Ungheria.

1502 – Viene esplorata da Amerigo Vespucci la zona dove oggi sorge Rio de Janeiro.

1515 – Il re di Francia Luigi XII d’Orleans muore e il trono passa a Francesco I.

1527 – I nobili croati eleggono Ferdinando I d’Austria come Re della Croazia nel Parlamento di Cetingrad.

1583 – Secondo alcuni documenti viene adottato in Belgio il calendario gregoriano.

1600 – La Scozia sposta l’inizio dell’anno dal 25 marzo al 1º gennaio.

1651 – Carlo II viene incoronato re di Scozia.

1668 – Ceuta viene ceduta dal Portogallo alla Spagna.

1700 – La Russia adotta la numerazione occidentale del Calendario giuliano.

1707 – Giovanni V diventa re del Portogallo.

1738 – Il francese Jean Baptiste Charles Bouvet de Lozier avvista quella che in seguito verrà chiamata Isola Bouvet.

1751 – Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Enciclica Celebrationem Magni, sull’estensione del Giubileo all’intero mondo cattolico.

1785 – I fratelli Montgolfier attraversano la Manica.

1788 – Viene pubblicata la prima edizione del The Times.

1800 – Viene ufficialmente disciolta la Compagnia Olandese delle Indie Orientali.

1801

Giuseppe Piazzi scopre il primo pianeta nano, Cerere (all’epoca considerato asteroide).

Con l’applicazione dell’Atto di Unione (1800), viene completata l’unione legislativa del Regno di Gran Bretagna e del Regno d’Irlanda, dando vita al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda.

1804 – Fine del dominio francese su Haiti.

1806 – In Francia viene abolito il Calendario rivoluzionario francese.

1808 – Negli Stati Uniti viene bandita l’importazione di schiavi.

1816 – Nel Regno Lombardo-Veneto entrarono in vigore il codice civile e penale austriaci.

1820 – Inizio dei moti di Spagna a Cadice.

1822 – Entra in vigore la Costituzione greca del 1822 approvata dalla Prima assemblea nazionale di Epidauro.

1851 – Viene emesso il primo francobollo in Italia.

1858 – Le provincie del Canada dichiarano che tutti i conti si sarebbero dovuti tenere in dollari, cosa che porterà all’emissione nello stesso anno dei primi dollari canadesi ufficiali.

1861 – Porfirio Díaz conquista Città del Messico durante l’intervento francese in Messico.

1863 – Abraham Lincoln dichiara il Proclama di emancipazione (abolizione della schiavitù).

1876 – A Berlino apre la Reichsbank.

1877 – La Regina Vittoria viene proclamata Imperatrice d’India a Delhi.

1880 – Inizia la costruzione del Canale di Panama.

1882 – Apertura della galleria ferroviaria del San Gottardo.

1890 – Nasce la colonia italiana dell’Eritrea.

1892 – Ellis Island inizia ad accettare gli immigranti negli Stati Uniti.

1893 – Il Giappone adotta il Calendario gregoriano.

1894 – Nasce la Banca d’Italia.

1898 – New York si annette territori delle contee circostanti, creando la Città della Grande New York. La città è geograficamente divisa in cinque borought: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx, e Staten Island.

1899 – Fine del dominio spagnolo su Cuba.

1900 – Entra in vigore il Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), il codice civile della Germania.

1901

La Nigeria diventa un protettorato britannico.

Fondazione del Commonwealth d’Australia (Federazione).

1912 – Fondazione della Repubblica di Cina.

1913 – Giovanni Papini e Ardengo Soffici fondano a Firenze la rivista letteraria Lacerba.

1934 – Alcatraz diventa una prigione federale.

1937 – Anastasio Somoza García diventa Presidente del Nicaragua.

1939 – Prima edizione del Concerto di Capodanno di Vienna.

1942 – Seconda guerra mondiale: la parola Nazioni Unite viene usata ufficialmente per la prima volta per descrivere il patto tra gli Alleati.

1946

L’Imperatore Hirohito del Giappone nega il carattere sacro della sua persona.

Viene nazionalizzata la compagnia che diventerà Air France con il nome Societe Nationale Air France.

Indipendenza della Siria

1948

Entra in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana. Enrico De Nicola diventa il primo Presidente della Repubblica.

Nazionalizzazione delle ferrovie britanniche, nasce la British Railway.

1950 – Viene Fondata l’Associazione Internazionale di Polizia, IPA

1956 – Fine del condominio Anglo-Egiziano in Sudan.

1958 – Fondazione della Comunità Europea.

1959 – A Cuba, Fulgencio Batista viene rovesciato da Fidel Castro.

1960 – Il Camerun ottiene l’indipendenza.

1962 – Le Samoa Occidentali ottengono l’indipendenza dalla Nuova Zelanda.

1964 – Viene dissolta la federazione tra Rhodesia e Nyasaland.

1969 – Marien Ngouabi diventa presidente della Repubblica del Congo.

1970 – La Unix epoch inizia alle 00:00:00 UTC.

1971

La pubblicità delle sigarette viene bandita dalle televisioni statunitensi.

Entra in vigore il Trattato di Lussemburgo.

1973 – Irlanda, Regno Unito, Danimarca entrano nella CEE (che passa da 6 a 9 paesi membri).

1977 – Italia, terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello e la Rai passa a spot pubblicitari attuali.

1979 – Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese stabiliscono formali relazioni diplomatiche.

1981 – La Grecia diventa stato membro della CEE (che passa da 9 a 10 paesi membri).

1983 – ARPANET passa ufficialmente all’uso dell’Internet Protocol, creando Internet.

1984

Il Brunei diventa uno Stato pienamente indipendente.

La AT&T viene divisa in 22 compagnie indipendenti.

1986

La Spagna e il Portogallo diventano stati membri della CEE (che passa da 10 a 12 paesi membri).

Aruba diventa indipendente da Curaçao.

1987 – La capitale di Nunavut cambia il suo nome da Frobisher Bay a Iqaluit.

1993

La Cecoslovacchia si divide, nascono Slovacchia e Repubblica Ceca.

Viene introdotto il mercato unico della Comunità Europea.

1994

Entra il vigore l’accordo di libero scambio NAFTA tra USA, Canada e Messico.

L’EZLN rende nota la sua presenza nello Stato del Chiapas (Messico), iniziando 12 giorni di conflitto armato.

Messico: rivolta contadina nel Chiapas.

1995

Prende vita la World Trade Organization (WTO) – Organizzazione mondiale del commercio.

Austria, Finlandia e Svezia diventano stati membri dell’Unione europea (che passa da 12 a 15 paesi membri).

1996 – Curaçao ottiene l’autogoverno limitato.

1999 – Viene introdotto l’euro (solo per le transazioni finanziarie).

2000 – La Grecia aderisce agli accordi di Schengen.

2001 – La Grecia adotta l’euro come moneta ufficiale.

2002

L’Euro diventa moneta corrente in 12 paesi dell’Unione europea (tra cui l’Italia) sostituendo le vecchie monete nazionali.

Il Trattato Open Skies di mutua sorveglianza, inizialmente firmato nel 1992, entra ufficialmente in vigore.

2003 – Luiz Inácio da Silva detto Lula diventa presidente del Brasile.

2004 – Pervez Musharraf ottiene la fiducia dal Parlamento e dalle assemblee provinciali del Pakistan, per continuare come Presidente del Pakistan.

2005 Dopo 143 anni finisce in Italia il servizio militare obbligatorio.

2007

Romania e Bulgaria entrano nell’Unione europea.

L’Euro diventa la moneta ufficiale della Slovenia.

Ban Ki-Moon sostituisce Kofi Annan come Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2008 – L’Euro diventa la moneta ufficiale di Malta e Cipro.

2009

L’Euro diventa la moneta ufficiale della Slovacchia.

La Repubblica Ceca assume la Presidenza di turno all’Unione europea.

A Bangkok una tragedia avviene durante il veglione provocando 58 morti tra le fiamme.

2010 – Diventa obbligatorio l’uso del lezionario approvato dalla CEI il 12 novembre 2007 nelle Sante Messe della Chiesa cattolica.

2011

L’Euro diventa la moneta ufficiale dell’Estonia.

Vietata l’importazione, la distribuzione e la vendita di tutte le lampadine a incandescenza.

Divieto di produrre e utilizzare buste di plastica non biodegradabili.

L’Ungheria assume la presidenza di turno dell’Unione europea.

Alessandria d’Egitto, dopo la funzione in chiesa da parte della comunità copta d’Egitto viene fatta esplodere all’uscita un’autobomba che causa 21 morti e otto feriti, un ennesimo attacco ai Cristiani nella regione da parte di kamikaze.

2012 – La Danimarca assume la presidenza di turno dell’Unione europea.

2014 – L’Euro diventa la moneta ufficiale della Lettonia.

2015 – L’Euro diventa la moneta ufficiale della Lituania.

2017

Malta assume la presidenza di turno dell’Unione Europea.

Assalto armato in un night club di Istanbul con 39 vittime.

2018 – L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono i primi paesi del Golfo Persico ad impostare l’IVA su alcuni prodotti.

Nati oggi 1 gennaio



Alessandro VI, Rodrigo Borgia (1431) – Papa

Lorenzo de’ Medici, detto il Magnifico (1449) – Signore di Firenze

Pierre de Coubertin (1863) – Fondatore dei giochi olimpici

Paola Borboni (1900) – Attrice italiana

Morti oggi 1 gennaio

Johann Bernoulli (1748) – Matematico svizzero

Johann Christian Bach (1782) – Compositore tedesco

Giorgio Gaber (2003) – Cantautore italiano