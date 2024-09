Accadde oggi: 20 settembre, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

20 Settembre 2024 - 10.50

1159 – Consacrazione di Papa Alessandro III

1276 – Consacrazione di Papa Giovanni XXI

1378 – Scisma d’Occidente e designazione dell’antipapa Clemente VII

1519 – Ferdinando Magellano inizia il suo viaggio attorno al mondo

1526 – Il cardinale Pompeo Colonna occupa con un esercito di 9.000 uomini la porta di San Giovanni in Laterano e Trastevere, costringendo papa Clemente VII a rifugiarsi a Castel Sant’Angelo e lasciando che il Vaticano venga saccheggiato

1565 – Truppe spagnole occupano in America settentrionale il possedimento francese Fort Caroline, nei pressi dell’odierna Jacksonville

1596 – Diego de Montemayor fonda la città di Monterrey, in Messico

1643 – Guerra civile inglese: Battaglia di Newbury – Robert Devereux, Conte di Essex, sconfigge l’esercito realista comandato da Carlo I d’Inghilterra a Newbury (Berkshire)

1644 – Shunzhi, Imperatore della Cina, sposta la capitale da Shenyang a Pechino

1792 – Battaglia di Valmy, la Francia sconfigge la Prussia

1793 – Viene proposta e approvata in Francia l’adozione del Calendario rivoluzionario francese

1850 – La tratta degli schiavi viene abolita nel Distretto di Columbia

1854 – Battaglia di Alma: truppe britanniche e francesi sconfiggono i russi in Crimea

1860 – Edoardo, principe di Galles, visita gli Stati Uniti

1863 – Guerra civile americana: fine della Battaglia di Chickamauga

1870 – Le truppe del Regno d’Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l’unificazione del Lazio con l’Italia e la fine del potere temporale dei papi

1881 – Chester A. Arthur diventa il 21º Presidente degli Stati Uniti d’America

1905 – Avviene la prima proiezione cinematografica in Italia

1918 – Prima presunta comparsa delle stigmate di Padre Pio da Pietrelcina

1932 – India: Gandhi inizia in prigione il suo primo sciopero della fame

1937 – Guerra civile spagnola: vien presa Peña Blanca; finisce la Battaglia di El Mazuco

1942 – Göteborg, Svezia: Gunder Hägg infrange la barriera dei 14 minuti sui 5000 metri, fermando il cronometro a 13.58,20

1944 – Carlo Teodoro del Belgio assume la reggenza del paese al posto del fratello Leopoldo III

Nel corso dell’Operazione Market Garden le truppe congiunte inglesi e statunitensi conquistano il ponte sul Waal a Nimega

1945 – India: Mohandas Gandhi e Jawaharlal Nehru chiedono che le truppe britanniche lascino il paese

1946 – Primo Festival cinematografico di Cannes

1949 – Entra in vigore l’acquisizione della piena sovranità alla neocostituita Repubblica Federale di Germania

1954 – Viene eseguito il primo programma in FORTRAN

1958 – Italia: entra in vigore la legge Merlin con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione

1960 – Alto Volta, Ciad, Cipro, Costa d’Avorio, Dahomey, Gabon, Madagascar, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Somalia, Togo e Camerun entrano a far parte dell’ONU

1962 – A James Meredith, un afro-americano, viene impedito l’ingresso all’Università del Mississippi

1966 – La Guyana entra a far parte dell’ONU

1973 – Billie Jean King batte Bobby Riggs in un incontro di tennis uomo contro donna

1976 – Isparta – un Boeing 727 turco si schianta contro una montagna – 155 le vittime, delle quali 85 italiane

1977 – Azione Rivoluzionaria rivendica l’ordigno esplosivo che causa otto contusi nella sede della Stampa di Torino

Vietnam e Gibuti entrano a far parte dell’ONU

In Italia per la prima volta si avvia l’anno scolastico a settembre

1979 – Lee Iacocca viene eletto presidente della Chrysler Corporation

Colpo di Stato nell’Impero Centrafricano, viene rovesciato l’Imperatore Bokassa I

1984 – Un attentatore suicida a bordo di un’autobomba assalta l’ambasciata statunitense di Beirut in Libano, uccidendo dodici persone

1992 – Si svolgono in Estonia le prime elezioni dopo l’indipendenza dall’Unione Sovietica

Referendum in Francia sull’adesione al Trattato di Maastricht: vincono i sì

1997 – Nasce Mtv Italia

2003 – Referendum di adesione all’Unione europea in Lettonia: 69% favorevoli, 31% contrari, votanti 72,5%

La sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo quattordici anni di scoperte scientifiche si disintegra nell’atmosfera di Giove

2004 – Gli Stati Uniti d’America revocano l’embargo militare e commerciale con la Libia. Lo stesso giorno Romano Prodi propone all’attenzione dell’Unione europea la fine dell’embargo europeo

2010 – Il Comune di Roma si trasforma in Roma Capitale

Feste e ricorrenze

Nazionali:

Italia – Festa della Liberazione della capitale e dell’Unificazione Nazionale (1870); abolita dal Fascismo

Santi di oggi 20 settembre

Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri coreani

Santa Candida di Ventotene, martire a Cartagine

San Dorimedonte, martire

Santi Eustachio, Teopista e i figli Agapio e Teopisto, martiri

Santa Fausta di Narni, martire

San Giancarlo Cornay, martire nel Tonchino

Santi Ipazio, Asiano e Andrea, martiri

San José María Yermo y Parres, sacerdote

Santi Lorenzo Han I-hyong e compagni, martiri

Santa Susanna di Eleuteropoli, monaca e martire

Beato Adelpreto II, vescovo e martire

Beata Anna Maria Tauscher van den Bosch (Maria Teresa di San Giuseppe), fondatrice delle Suore carmelitane del Divin Cuore di Gesù

Beata Candida da Como

Beato Francisco Martín Fernández de Posadas, domenicano

Beato Giovanni Francesco Ballanti, francescano

Beato Tommaso Johnson, sacerdote certosino, martire

Nati oggi 20 settembre

Asia Argento (1975) – Attrice e regista italiana

Loredana Berté (1950) – Cantante italiana

Sophia Loren (1934) – Attrice italiana

George R. R. Martin (1948) – Scrittore, sceneggiatore e autore statunitense

Mia Martini (1947) – Cantante italiana

Ernesto Teodoro Moneta (1833) – Giornalista e patriota italiano, Premio Nobel

Belen Rodriguez (1984) – Showgirl argentina

Nazario Sauro (1880) – Militare e patriota italiano

Vittorio Taviani (1929) – Regista italiano

Cesare Zavattini (1902) – Giornalista, scrittore e sceneggiatore italiano

Morti oggi 20 settembre

Robert Emmet (1803) – Patriota irlandese

Theodor Fontane (1898) – Scrittore e poeta tedesco