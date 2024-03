Accadde oggi: 24 marzo, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

24 Marzo 2024

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi

1401 – L’imperatore turco-mongolo Tamerlano saccheggia Damasco.

1603 – Giacomo I Stuart, già re di Scozia, viene proclamato re d’Inghilterra in successione ad Elisabetta I Tudor.

A Tokugawa Ieyasu è concesso il titolo di Shōgun dall’imperatore Go-Yōzei, fondando lo shogunate Tokugawa a Edo in Giappone.

1810 – Parigi: in seguito ad una parata che lo ha colpito favorevolmente, Napoleone Bonaparte ordina che i Pupilles de la Garde vengano aggiunti alla Guardia imperiale. Era formata da bambini abbandonati oppure orfani, per lo più di soldati morti in servizio

1849 – Novara: l’ex re di Sardegna Carlo Alberto fugge all’una del mattino diretto in Portogallo, dopo aver abdicato in favore del figlio Vittorio Emanuele II

1860 – Trattato di Torino: cessione della contea di Nizza e della Savoia alla Francia.

1871 – A Marsiglia viene proclamata la Comune

1878 – Naufragio della fregata inglese “Eurydice”: muoiono trecento marinai

1882 – il biologo tedesco Robert Koch annuncia la scoperta del batterio responsabile della tubercolosi (mycobacterium tuberculosis, TBC)

1883 – Inghilterra: a Leicester si disputa la prima gara internazionale di ciclismo, vinta dal francese Federico De Cevry

1933 – Il Parlamento tedesco approva il “Decreto dei pieni poteri” che consente ad Adolf Hitler di accentrare su di sé ancora più potere

1940 – Papa Pio XII concede l’indulgenza plenaria via etere

1944 – Eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 italiani sono fucilati dalle forze di sicurezza della Germania nazista, per rappresaglia all’Attentato di via Rasella del 23 marzo

Eccidio di Chigiano – Valdiola: 7 partigiani vengono barbaramente uccisi dalle SS della Germania nazista sui monti di San Severino Marche (MC)

1945 – La rubrica statunitense Billboard pubblica la prima top ten

1969 – Viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell’ambito della missione americana Mariner 7: raggiungerà il pianeta il 5 agosto dello stesso anno

1973 – Viene pubblicato The Dark Side of the Moon, l’album più venduto dei Pink Floyd che vanta ben 723 settimane consecutive di permanenza nella top 200 U.S.A.

1976 – Argentina: forze militari depongono il presidente Isabel Perón

1980 – L’arcivescovo di El Salvador Oscar Romero viene ucciso mentre celebra una messa

1983 – Negli Stati Uniti d’America muore il primo uomo al quale è stato impiantato un cuore artificiale (dopo 112 giorni dal trapianto)

1986 – Nel corso di manovre aeronavali della United States Navy nel golfo della Sirte (operazione Attain Document), si scatena una violenta battaglia tra unità statunitensi e libiche

1998 – A Jonesboro (Arkansas), due ragazzi rispettivamente di 11 e 13 anni sparano sugli studenti della “Westside Middle School”: quattro studenti ed una insegnante rimangono uccisi

1999 – Jugoslavia: Inizio dei bombardamenti da parte delle forze NATO (operazione Allied Force) contro la Jugoslavia per por fine alla repressione della maggioranza albanese in Kosovo

Italia/Francia – Nel tunnel del Monte Bianco un incidente scatena un incendio che causa 39 morti

2001 – La Apple Computer distribuisce il macOS versione 10.0

Farebbe la sua ultima apparizione il sedicente crononauta John Titor

2003 – Viene mostrato il controverso video in cui si vedono cadaveri dei soldati americani e i prigionieri USA interrogati in Iraq.

La Lega araba vota pressoché all’unanimità una risoluzione con cui chiede un immediato e incondizionato ritiro delle forze alleate dall’Iraq

2008 – Prime elezioni democratiche in Buthan

2015 – Volo Germanwings 9525: il copilota schianta volontariamente l’aereo nei pressi della località francese di Prads-Haute-Bléone.

Feste e ricorrenze

Internazionali:

OMS – Giornata mondiale contro la tubercolosi

ONU – Giornata internazionale per il diritto alla verità sulle gravi violazioni dei diritti umani e per la dignità delle vittime

Nazionali:

Argentina – Giorno della memoria per la verità e la giustizia, a commemorazione delle vittime della guerra sporca.

Santi del giorno

Sant’Aldemaro di Capua, abate

San Bernolfo di Asti, martire

Santa Caterina di Svezia, religiosa

San Mac Cairthinn di Clogher, vescovo

Sant’Óscar Romero, vescovo e martire

San Secondino di Mauritania, martire

San Severo di Catania, vescovo

San Simonino di Trento

Santi Timolao, Dionigi, Pauside, Alessandro, Romolo e Alessandro, martiri

Beata Bertrada di Laon

Beato Diego Giuseppe da Cadice, cappuccino

Beato Giovanni del Bastone, sacerdote e monaco

Beata Maria Karłowska, fondatrice delle Suore del Divin Pastore della Provvidenza Divina

Beata Clotilde Micheli (Maria Serafina del S. Cuore), fondatrice delle Suore degli Angeli

Nati il 24 marzo

Steve McQueen (1930)

Alyson Hannigan (1974)

Dario Fo (1926)

Lara Flynn Boyle (1970)

Enzo De Caro (1958)

Jessica Chastain (1977)

Luigi Einaudi (1874)

Morti il 24 marzo

Elisabetta I d’Inghilterra (1603)

Oscar Romero (1980)