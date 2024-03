Accadde oggi: 23 marzo, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

23 Marzo 2024 - 02.01

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi

752 – Proclamazione papale di Stefano (II), che subito si ammala e muore dopo 4 giorni, prima d’esser consacrato vescovo ed incoronato: per cui non è computato nell’elenco.

1648 – Francia e Paesi Bassi si accordano sulla divisione dell’isola di Saint Martin.

1657 – Viene firmato il Trattato di Parigi tra Francia e Inghilterra per combattere insieme contro la Spagna

1743 – Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Quemadmodum preces, sull’obbligo di recitare pubblicamente solo preghiere approvate dalla Santa Chiesa e sull’obbligo di pregare per i Príncipi

1775 – Patrick Henry, protagonista della rivoluzione americana, pronuncia il celebre discorso Datemi la libertà o la morte a Williamsburg (Virginia)

1839 – Il primo uso di cui si ha notizia della locuzione OK (oll korrect) viene fatto sul giornale Boston Morning Post

1848 – Il Regno di Sardegna dichiara guerra all’impero austriaco: è l’inizio della prima guerra di indipendenza del Risorgimento

1849 – A Brescia inizia la rivolta antiaustriaca

Novara: l’esercito sardo di Carlo Alberto viene sconfitto dagli austriaci, nella cosiddetta Battaglia della Bicocca

1857 – Installazione da parte di Elisha Otis del primo ascensore (all’indirizzo 488, Broadway, New York)

1868 – Viene fondata a Oakland l’Università della California

1885 – Guerra franco-cinese: i cinesi sconfiggono i francesi nella battaglia di Phu Lam Tao

1903 – I fratelli Wright presentano il brevetto (US821393, poi GB6732/1904) per un velivolo a motore

1919 – Benito Mussolini fonda a Milano i Fasci italiani di Combattimento

1921 – Alle 22:40 esplode una bomba al teatro Kursaal Diana di Milano, causando 21 morti e 80 feriti

1933 – Il governo tedesco conferisce ad Adolf Hitler poteri dittatoriali sulla legislazione tedesca dopo aver cacciato tutti i parlamentari comunisti, accusati dell’incendio del palazzo del Reichstag

Viene istituito con il decreto regio n. 264 l’INFAIL

1935 – Firma della Costituzione del Commonwealth delle Filippine

1937 – Guerra civile spagnola: si conclude la battaglia di Guadalajara con la vittoria dei repubblicani

1942 – Seconda guerra mondiale: nell’Oceano Indiano le forze dell’Impero giapponese conquistano le Isole Anadaman

1943 – Seconda guerra mondiale: terza battaglia di Char’kov – le truppe naziste, sconfiggendo le truppe sovietiche, riconquistano la città di Char’kov

1944 – Seconda guerra mondiale: evasione di massa da un campo di concentramento, lo Stalag Luft III: 75 prigionieri su 200 riescono a fuggire, ma dopo tre giorni di caccia all’uomo solo 3 degli evasi mancano all’appello. 50 verranno uccisi nella caccia o giustiziati per rappresaglia

Seconda guerra mondiale: intorno alle tre del pomeriggio esplode una bomba in Via Rasella a Roma, uccidendo 33 soldati tedeschi reclutati nei territori limitrofi a Bolzano, facenti parte dei Polizei Regiment Bozen. Essi erano in transito per questa via. Per rappresaglia il giorno dopo (vedi 24 marzo) le truppe tedesche compiranno l’eccidio delle Fosse Ardeatine

1945 – Il generale Patton oltrepassa il Reno ad Oppenheim, sbaragliando le difese tedesche

1950 – Sanguinaria Rivoluzione proletaria a San Severo repressa nel sangue con diverse vittime

1956 – Il Pakistan si dichiara indipendente, diventando la prima repubblica islamica. Resta però all’interno del Commonwealth

1965 – La NASA lancia Gemini 3, il primo velivolo spaziale USA in grado di trasportare due persone (l’equipaggio è formato da Gus Grissom e John Young)

1983 – Il presidente USA propone lo studio di un sistema di difesa atto ad intercettare missili nemici. Il piano viene rinominato dalla stampa “Star Wars” (o “Guerre stellari”)

1987 – Viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful

1989 – Stanley Pons e Martin Fleischmann annunciano il raggiungimento della fusione fredda all’Università dello Utah

1994 – A Tijuana, Messico il candidato alle elezioni presidenziali Luis Donaldo Colosio viene assassinato. L’uccisore, Mario Aburto Martínez, arrestato il medesimo giorno, confessa il crimine

1999 – Uccisione del vice presidente del Paraguay Luis María Argaña

2001 – La stazione spaziale Mir viene fatta precipitare sulla Terra

2003 Slovenia: Si svolge il referendum per l’adesione all’Unione europea e alla NATO. Quasi il 90% dei votanti vota a favore dell’UE e circa il 66% a favore della NATO.

Guerra in Iraq: le truppe americane incontrano forte resistenza a Nassiriya.

2013 – Papa Francesco incontra il Papa Emerito Benedetto XVI a Castel Gandolfo (Roma).

Feste e ricorrenze

ONU – Giornata mondiale della meteorologia

Santi del giorno

San Benedetto monaco in Campania, martire

Santi Domezio, Pelagia, Aquila, Eparchio e Teodosia, martiri

San Fingar (Guigner), martire in Cornovaglia

San Giuseppe Oriol, sacerdote

Sant’Ottone Frangipane, eremita

Santa Rebecca Ar-Rayès (Rafqa Pietra Choboq), vergine

San Turibio de Mogrovejo, vescovo

San Vittoriano, martire

Santi Vittoriano, Frumenzio e compagni, martiri a Cartagne

San Walter di San Martino di Pontoise, abate

Beato Álvaro del Portillo, prelato dell’Opus Dei

Beata Annunciata Cocchetti, vergine, fondatrice delle Suore di Santa Dorotea di Cemmo

Beato Edmondo Sykes, sacerdote e martire

Beato Metod Dominik Trčka, sacerdote e martire

Beato Pietro da Gubbio, agostiniano

Beato Pietro Higgins, sacerdote domenicano martire

Religione romana antica e moderna:

Tubilustrium Marti

Ancilia moventur

Dies sanguinis, morte di Attis

Nati il 23 marzo

1945 – Franco Battiato

1922 – Ugo Tognazzi

Morti il 23 marzo

1842 – Stendhal

2011 – Liz Taylor