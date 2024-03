Accadde oggi: 9 marzo, almanacco del giorno

globalist Modifica articolo

9 Marzo 2024 - 01.36

ATF

Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato

Eventi storici

1161 – Tancredi di Lecce e Simone di Taranto espugnano il Palazzo Reale di Palermo ed imprigionano il Re Guglielmo I di Sicilia e la sua famiglia

1510 – A Motta di Livenza appare al contadino Giovanni Cigana la Vergine Maria

1562 – A Napoli sono banditi i baci in pubblico. Per i contravventori è prevista la pena di morte

1796 – Napoleone Bonaparte sposa Giuseppina di Beauharnais; due giorni dopo parte per la sua Campagna d’Italia

1814 – Austria, Regno Unito, Russia e Prussia stringono il Trattato di Chaumont, impegnandosi a combattere fino alla totale disfatta di Napoleone, stabilendo una coalizione ventennale antifrancese

1841 – La Corte Suprema degli Stati Uniti sentenzia nel caso Amistad, liberando gli africani che presero il controllo della nave dove erano stati ridotti in schiavitù illegalmente

1842 – Trionfo al Teatro alla Scala di Milano per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi

1902 – Viene fondata la squadra del Vicenza Calcio

1908 – Nasce il Football Club Internazionale Milano, fondato da 44 soci dissidenti del Milan

1916 – Pancho Villa guida 1.500 messicani contro la città di Columbus, nel Nuovo Messico, facendo 17 vittime

1945 – Seconda guerra mondiale: Bombardamento di Tokyo – I B-29 statunitensi attaccano Tokyo con delle bombe incendiarie

1953 – A Mosca si svolgono i funerali di Stalin

1955 – Presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, quella che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra, la Fiat 600

1959 – Debutta la bambola Barbie

1964 – La prima Ford Mustang esce dalla catena di montaggio della Ford

1967 – Svetlana Alliluyeva, figlia di Josif Stalin, chiede asilo politico agli Stati Uniti

1975 – Inizia la costruzione dell’Oleodotto dell’Alaska

1976 – In Val di Fiemme la cabina della funivia del Cermis con 43 persone a bordo cade, a causa della rottura della fune, in località Maso Teta – 42 morti (vedi anche 3 febbraio 1998)

1977 – Un gruppo di musulmani hanafiti assalta tre edifici a Washington DC

1979 – La mafia assassina Michele Reina, segretario provinciale di Palermo della Democrazia Cristiana

1989 – Bancarotta della Eastern Airlines

1991 – Si tengono massicce dimostrazioni contro Slobodan Milošević a Belgrado. Due persone rimangono uccise e i carri armati controllano le strade

2002 – Courmayeur–Italia/Chamonix–Francia: Dopo 3 anni di lunghi lavori riapre il Traforo del Monte Bianco, rimasto chiuso dal 24 marzo 1999 a causa del grave incendio che causò quasi 40 vittime.

2008 – Viene lanciato da Kourou nella Guyana francese il primo veicolo automatizzato di rifornimento/trasferimento (Automated Transfer Vehicle) dell’ESA verso la Stazione Spaziale Internazionale denominato ATV-001 Jules Verne

2011 – Lo Space Shuttle Discovery, effettua il suo ultimo atterraggio dopo aver compiuto 39 voli

Santi di oggi

San Domenico Savio, adolescente

Santa Francesca Romana, religiosa

San Bruno di Querfurt, vescovo camaldolese, martire (Chiesa cattolica e Chiesa luterana)

Santa Caterina da Bologna, clarissa, vergine e mistica

San Paciano di Barcellona, vescovo

Santi Pietro Ch’oe Hyong e Giovanni Battista Chon Chang-un, martiri

Santi Quaranta martiri di Sebaste (Chiesa ortodossa, Chiesa maronita e Chiese greco-cattoliche di rito bizantino)

San Vitale di Castronovo, asceta

Beato Antonio Zogaj, sacerdote e martire

Nati oggi 9 marzo

Barbie (1959) – La bambola più famosa al mondo

Howard Hathaway Aiken (1900) – Matematico ed informatico statunitense

Juliette Binoche (1964) – Attrice francese

Emma Bonino (1948) – Politica italiana

F.C. Inter (1908) – Società calcistica italiana

Bobby Fischer (1943) – Campione di scacchi statunitense

Yuri Gagarin (1934) – Astronauta russo

Benito Jacovitti (1923) – Fumettista italiano

Vjaceslav Michajlovic Molotov (1890) – Politico russo

Ornella Muti (1955) – Attrice italiana

Jef Raskin (1943) – Informatico statunitense, inventore del Macitosh

Bettino Ricasoli (1809) – Politico italiano

Umberto Saba (1883) – Poeta e scrittore italiano

Matteo Salvini (1973) – Politico italiano

Bobby Sands (1954) – Attivista politico nordirlandese

Leonardo Sinisgalli (1908) – Poeta, ingegnere e pubblicitario italiano

Morti oggi 9 marzo

Charles Bukowski (1994) – Poeta e scrittore statunitense

Joe Dimaggio (1999) – Campione di baseball statunitense

Robert Mapplethorpe (1989) – Fotografo statunitense

Domenico Savio (1857) – Santo cattolico